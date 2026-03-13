Friss hírek :: 2026. március 13. 09:51 ::

Debrecenben csapott feketepiacos dohánytermékek miatt a NAV

Több mint 20 kilogramm vágott dohány és 230 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak a pénzügyőrök két autóban Debrecenben - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint két szomszédos ház előtt, szinte egymás mellett állt egy-egy autó, amelyekben megtalálták a csempészcigarettát és a vágott dohányt.

A pénzügyőrök a két járműben összesen 3,4 millió forint értékű feketepiaci dohányterméket találtak.

Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás - írták.