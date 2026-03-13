Több mint 20 kilogramm vágott dohány és 230 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak a pénzügyőrök két autóban Debrecenben - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.
A közlemény szerint két szomszédos ház előtt, szinte egymás mellett állt egy-egy autó, amelyekben megtalálták a csempészcigarettát és a vágott dohányt.
A pénzügyőrök a két járműben összesen 3,4 millió forint értékű feketepiaci dohányterméket találtak.
Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás - írták.