Román állampolgárságú férfit tartóztattak le a császártöltési gyilkosság miatt

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság egy hónapra annak a román állampolgárnak a letartóztatását, aki a gyanú szerint szombaton császártöltési otthonában megölt egy férfit - közölte a Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya pénteken az MTI-vel.

Azt írták, a gyanú szerint a 27 éves, román állampolgárságú férfi megölte császártöltési otthonában a lakótársát, majd a holttestet az ingatlan melléképületében rejtette el.

A bíróság a férfi letartóztatását a jelenlétének biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének, illetve meghiúsításának veszélye miatt rendelte el.

A döntés nem végleges, mivel a férfi és védője fellebbezést jelentett be, amelyet a Kecskeméti Törvényszék bírál el.