Külföld :: 2026. július 14. 06:55 ::

Kína szeretné elérni, hogy 2030-ra emelkedjen 80 évre a születéskor várható élettartam

Kína szeretné elérni, hogy 2030-ra emelkedjen 80 évre a születéskor várható élettartam a tavalyi 79,25-ről - közölte a kínai állami média. Hozzátették, hogy ez az egyik célja az államtanács által jóváhagyott, a 2026 és 2030 közötti időszakra szóló egészségügyi fejlesztési tervnek.

A tervben az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés javítását, a közegészségügyi rendszer megerősítését, valamint a betegségek megelőzésének és kezelésének fejlesztését jelölték meg fő célként. Ezek eszközeként kiemelték a fertőző betegségek elleni védekezés erősítését, a közegészségügyi vészhelyzetekre való felkészültség javítását, valamint az egészségügyi szolgáltatások minőségének emelését.

A most közzétett terv előzménye, hogy a kínai kormány márciusban, a parlamentben - 14. Országos Népi Gyűlés negyedik ülésszakán - ismertetett munkajelentésében célul tűzte ki, hogy 2030-ra a születéskor várható élettartam érje el a 80 évet.

Lej Haj-csao egészségügyi miniszter egy akkori sajtótájékoztatóján elmondta: Kína egészségügyi alapellátása jelenleg mintegy 1,4 milliárd városi és vidéki lakost szolgál ki, ugyanakkor egyes szakterületeken - köztük a gyermekgyógyászatban, a mentális egészségügyi ellátásban, valamint a rehabilitációs és ápolási szolgáltatások terén - további fejlesztésekre van szükség.

A miniszter közölte: a következő öt évben bővítik a távorvosi szolgáltatásokat és az internetes orvosi konzultációkat, emellett mintegy ezer integrált járási egészségügyi központot hoznának létre az alapellátás megerősítése érdekében.

Lej hozzátette: a fertőző betegségek elleni védekezés erősítése érdekében fejlesztik egyebek mellett a vakcinakutatást, a járványügyi megfigyelő és korai előrejelző rendszereket, valamint a laboratóriumi diagnosztikai kapacitásokat.

(MTI)