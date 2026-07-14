Anyaország :: 2026. július 14. 07:24 ::

Elkezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája

A kőolajtermék-előállító különadójának kiterjesztését és 2027-re történő meghosszabbítását tartalmazó törvényjavaslatról dönt keddi ülésén az Országgyűlés, amely elkezdi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitáját.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint a rendkívüli ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal, köztük Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik.

A határozathozatalok között szavaznak a kőolajtermék-előállító különadójával kapcsolatos, az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló törvény módosításáról, a magyar-szlovák államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításáról.

A határozathozatalok után kezdődik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat vitája sürgős tárgyalásban. A hivatal abból a célból jön létre, hogy ne maradhasson következmények nélkül a jogellenes gazdálkodás a közvagyonnal, azonosítható, biztosítható, megóvható és visszaszerezhető legyen a jogellenesen elidegenített közvagyon, a közvagyont érintő jogsértések miatt pedig meginduljanak a szükséges hatósági és bírósági eljárások.

Szintén sürgős tárgyalásban vitatja meg a parlament a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosítását, amely a villamosenergia-termelés megújulóenergia-részarányának növelése érdekében előmozdítja a szélerőművi beruházások megvalósítását, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezési eljárásainak egyszerűsítését, hozzájárul a villamosenergia-rendszer rugalmasságának növeléséhez, továbbá az energetikai infrastruktúra fejlesztéséhez.

Az Országgyűlés tárgyalja a Pósfai Gábor belügyminiszter által kidolgozott, egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítását, amelynek célja a rendőri feladatellátás során jelentkező párhuzamosságok csökkentése. A terrorizmust elhárító szerv mint önálló rendvédelmi szerv megszűnik, a Terrorelhárítási Központ október 1-jétől az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi szerveként fog működni. Szintén a párhuzamosságok megszüntetését célozza az Országgyűlési Őrség megszüntetése október 1-jével.

Napirenden szerepel a Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által kezdeményezett, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása, amely egyebek mellett eltörli a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesíti az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá meghatározza a nevelőtestület igazgatói pályázattal kapcsolatos jogait, valamint eltörli azt a szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni.

A képviselők megvitatják a Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által jegyzett, az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelynek értelmében a szifiliszbetegség kiszűréséhez és a várandós kezelésének mielőbbi megkezdéséhez szükséges megteremteni annak lehetőségét, hogy a fertőzésre vonatkozó adatot a várandósgondozást végző ember vagy a várandóst ellátó más kezelőorvos - például a szülést levezető orvos - akkor is láthassa, ha nem a várandósgondozás keretében történt a szifiliszszűrés.

(MTI)