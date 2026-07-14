Sport :: 2026. július 14. 07:40 ::

Kubatov veszi át a Ferencváros ügyvezetői feladatait

Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy átveszi az egyesület ügyvezetői feladatait Nyíri Zoltántól.

"Szeretném megköszönni Nyíri Zoltán barátomnak mindazt, amit az elmúlt években a Ferencvárosért tett. Azonban a mai naptól közös megegyezéssel én veszem át tőle a Ferencváros ügyvezetői feladatait" - írta rövid Facebook-bejegyzésében az elnök.

Nyíri 2011-től elnöki tanácsadóként, 2014-től pedig a klub elnökségi tagjaként, előbb operatív igazgatójaként, majd ügyvezető alelnökként dolgozott a IX. kerületi klubnál.

(MTI)