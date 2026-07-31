Anyaország :: 2026. július 31. 21:07 ::

Újabb adag nagykövetet rendeltek haza

Orbán Anita összesen 25 nagykövet külképviselet-vezetői megbízatásának megszüntetését kezdeményezte – derült ki a frissen megjelent Magyar Közlönyből. A visszahívottak között vannak komoly külpolitikai súlyú országokban – Washingtonba, Brüsszelben és Moszkvában – missziót vezető diplomaták is.

A külügyminiszter többek között felmentette:

Kovács Tamás Iván brüsszeli és luxemburgi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

Magyar József Zoltán belgrádi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

Konkoly Norbert Attila moszkvai rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

Balogh Istvánt, a brüsszeli Állandó NATO képviseletet vezető nagykövetet,

Kumin Ferenc londoni rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet,

és Takács Szabolcs Ferenc washingtoni rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet.

Korábban 37 nagykövetet rendeltek haza

A Külügyminisztérium június végén 37 misszióvezető megbízását szüntette meg. A döntésüket azzal indokolták: a személyi változások egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. Orbán Anita azt írta: „a Külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése. Olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljaink megvalósításához, valamint hazánk nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez”.

A június végi döntéssel Vitézy Zsófiát, Orbán Viktor volt miniszterelnök unokatestvérét (egyben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter féltestvérét - a szerk.) is visszarendelték.

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