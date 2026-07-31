Háború :: 2026. július 31. 19:13 ::

Orosz robotrepülőként azonosították a tegnap becsapódott eszközt Lengyelországban

Orosz H-101-es robotrepülőgépként azonosította pénteken a lublini ügyészség az előző nap Lengyelország keleti területén becsapódott eszközt.

Marcin Kozak, a lublini ügyészség szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: a helyszínen talált roncsok és a helyszíni szemlén rögzített bizonyítékok vizsgálata alapján egyértelműen megállapították, hogy a becsapódott eszköz egy H-101-es robotrepülőgép volt.

Hozzátette: a rakétát 2026 második negyedévében gyártották a moszkvai régióban, további részleteket azonban a folyamatban lévő nyomozásra tekintettel nem közölt.

A szóvivő szerint egy csütörtök délután Lublinba érkezett ukrán haditechnikai szakértő is H-101-es rakétaként azonosította a lövedéket. Mint mondta, Ukrajnának a mindennapos támadások miatt nagyobb tapasztalata van az ilyen fegyverek azonosításában, mint más országoknak.

A csütörtöki helyszíni vizsgálaton a mintegy tíz méter átmérőjű és öt méter mély kráterből és közvetlen környezetéből számos roncsot gyűjtöttek össze. A fegyvertípus egyértelmű azonosítását a hajtómű és a fedélzeti elektronika elemeinek vizsgálata tette lehetővé. A robbanóanyag típusának meghatározásához talajmintákat is vettek a laboratóriumi és vegyi vizsgálatok elvégzéséhez.

Az ügyben a lublini kerületi ügyészség katonai osztálya folytat nyomozást a lengyel légtér megsértésének, valamint a légi közlekedés veszélyeztetésének gyanúja miatt.

Az ismeretlen légi eszköz csütörtök hajnalban repült be Lengyelország légterébe, majd az ország keleti részén, egy lakatlan területen csapódott a földbe. Elfogására és azonosítására két F-16-os vadászgépet riasztottak, azonban az eszköz radarjele rövid időn belül megszűnt.

Az incidens miatt a NATO és benne Lengyelország aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal.

A H-101 légi indítású robotrepülőgépet alacsony, a domborzati viszonyokat követő lopakodó repülésre tervezték, hogy elkerülje a radarokat. Hossza 7,45 méter, átmérője 0,51 méter, robbanófeje 450 kilogramm, hatótávolsága 2500-2800 kilométer, maximális sebessége 0,78 Mach. Az orosz hadsereg 2012-ben állította hadrendbe - olvasható a Center for Strategic & International Studies honlapján.

Bekérették az orosz nagykövetet

Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a csütörtöki légtérsértés miatt - közölte Donald Tusk lengyel miniszterelnök pénteken.

A megbeszélésen Lengyelország egyértelműen elítélte az ellenséges lépést, amely "egy szuverén állam és polgárainak biztonsága ellen irányult" - tudatta a külügyminisztérium szóvivője újságírókkal. Maciej Wewiór hozzátette: elvárják, hogy Oroszország vessen véget azon cselekedeteinek, amelyek a polgárok biztonságát és életét veszélyeztetik, valamint magukban hordozzák egy légi katasztrófa kockázatát.

A lengyel rendőrség csütörtök reggel jelentette be, hogy egy kráterre és egy azonosítatlan tárgy által hátrahagyott, szétszóródott roncsokra bukkantak a kelet-lengyelországi, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos Lublini vajdaságban, Tarnawa-Kolonia falu közelében egy mezőn. Az azonosítatlan tárgy a katonai radarokról tűnt el Oroszország Ukrajna elleni éjszakai támadása során.

Donald Tusk lengyel kormányfő a kormány koordinációs csapatának sürgősséggel összehívott ülését követően Lublinban azt mondta: az eset vizsgálatának első eredményei alapján nagy valószínűséggel egy orosz H-101 rakéta csapódott be Lengyelországban. Kiemelte, hogy az incidens nem jelentett "közvetlen veszélyt" az emberekre, és sérültekről vagy károkról nem érkezett jelentés. Tusk közölte: készen álltak arra, hogy lelőjék a rakétát, ha az tovább repül.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter elmondta, hogy a szerdáról csütörtökre virradó éjjel több mint 20 repülő objektum közelítette meg a lengyel légteret. A lengyel F-16-os vadászgépek nagyjából hajnali 2 órától kezdve készenlétben álltak arra, hogy parancs esetén szembeszálljanak a lengyel légtérbe berepülő objektumokkal.

A NATO Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága közölte, hogy a katonai szervezet főparancsnoka telefonon egyeztetett Wieslaw Kukula lengyel vezérkari főnökkel az incidens után szükséges intézkedésekről. Hangsúlyozták, hogy a NATO továbbra is minden szükséges intézkedést megtesz a szövetség területének védelmében. A légtérsértés után szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal több európai politikus.

(MTI)