Anyaország, Külföld :: 2026. július 31. 20:39 ::

Vucic: napokon belül véglegesítik a NIS Mol általi megvásárlását

A szerb elnök arra számít, hogy néhány napon belül véglegesítik a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének értékesítéséről szóló megállapodást a magyar Mol és az orosz Gazpromnyeft között.

Aleksandar Vucic a kelet-szerbiai Knjazevachoz tartozó Vasilj faluban tett pénteki látogatásán kiemelte, az eladásról várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Magyar Péter magyar miniszterelnökkel is tárgyal hamarosan.

Az amerikai szankciók alatt álló NIS közben hétfőn működési engedélyének újbóli meghosszabbítását kérte Washingtontól, az engedély ugyanis július 31-én lejár.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jén 30 napra hosszabbította meg az engedélyt. Az OFAC akkor hivatalos engedélyt adott a Molnak is arra, hogy 2026. július 31-ig folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról az orosz Gazpromnyefttel.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Eközben ismét meghosszabbították a működési engedélyt

Meghosszabbította augusztus 28-ig a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) - közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) az internetes oldalán pénteken.

A hírt Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter is megerősítette a közmédiának.

Az új engedély lehetővé teszi a NIS számára, hogy folytassa működését és a nyersolaj feldolgozását.

A NIS hétfőn kérelmezte az új engedély kiadását, hogy zavartalanul folytathassa működését a korábbi, július 31-én lejáró engedély után is. Dubravka Djedovic Handanovic pedig pénteken közölte, már vannak arra utaló jelek, hogy a NIS meg fogja kapni a szükséges engedélyt.

Aleksandar Vucic szerb elnök szintén pénteken beszélt arról, hogy várakozásai szerint néhány napon belül véglegesítik a NIS orosz tulajdonrészének értékesítéséről szóló megállapodást a magyar Mol és az orosz Gazpromnyeft között. Hozzátette: az eladásról várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Magyar Péter magyar miniszterelnökkel is tárgyal hamarosan.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jén 30 napra hosszabbította meg az engedélyt. Az OFAC akkor hivatalos engedélyt adott a Molnak is arra, hogy 2026. július 31-ig folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról az orosz Gazpromnyefttel. Ez utóbbi engedélyt is meg kell hosszabbítani, illetve azt is, amely azt engedélyezné, hogy folytatódhasson az olajszállítás Szerbiába a Janaf horvát vállalat által üzemeltetett Adria-vezetéken.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

(MTI)