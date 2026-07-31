Friss hírek :: 2026. július 31. 20:11 ::

Elfojtották a tűzoltók a lángokat Újbudán

Elfojtották a lángokat a tűzoltók a XI. kerületi Kakukkhegyi úton, ahol ötszáz négyzetméteren aljnövényzet, fák és hétvégi házak égtek - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel péntek este.

A fővárosi hivatásos tűzoltók több egységgel is a helyszínre érkeztek, mellettük a fóti, a rózsadombi és a budaörsi önkéntes tűzoltók, valamint a FOKA Folyami Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkénteseit is az esethez riasztották.

A munkálatokat a fővárosi vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, az oltást egy fővárosi vízszállító jármű is segíti. A tűzoltók több vízsugárral elfojtották a lángokat.

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Több épület ég a főváros XI. kerületében, a Kakukkhegyi úton - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján péntek délután.

A fővárosi hivatásos tűzoltó dolgoznak a tűz megfékezésén. Az esethez további egységek is elindultak - írták.

Az MTI úgy tudja, hogy az aljnövényzet gyulladt ki, majd a lángok a területen található hétvégi házakat is elérték.

(MTI)