Anyaország :: 2026. július 31. 21:17 ::

HVIM: a jelenlegi intézményi felvilágosítás ösztöni szintre lefokozott, állatias viselkedésre való nevelés

Mozgalmunk nem fogja hagyni a gyermekmegrontással felérő, a szülők tudta nélkül zajló, úgynevezett „szexuális felvilágosításokat”! – írja honlapján a HVIM. Alább folytatódik a közleményük.

Az előző kormányok pozitív intézkedései közé tartozott, hogy betiltották a felvilágosításnak hazudott gyermekmegrontásokat, amelyek keretében nemcsak az LMBTQP-propaganda szólamai dübörögtek, hanem valami végtelenül alacsonyrendű, proletár és szellemtelen, pusztán testi és biológiai szintre fókuszáló szexualizációs elmeprogramozás is zajlott. E foglalkozásokon többek között arról volt szó, hogyan éljük ki a vágyainkat pusztán „technikai” szempontból. Szóba se került a tartás, a magasrendű ideákhoz való igazodás.

Az evolucionista alapon álló modern tudomány állatként, ösztönlényként tekint az emberre, és ez a szemlélet rávetül a kisgyerekekre is. A szexuális felvilágosításnak azonban leginkább arról kellene szólnia, hogy a tradicionális férfi-nő viszonyokat és kapcsolatokat példamutató módon átadja a gyermekeknek, fiataloknak, az életkori sajátosságaiknak megfelelően.

Lannert Judit kimondta, hogy nem csak a szülő feladata a szexuális nevelés. Csakhogy a jelenlegi intézményi felvilágosítás eredménye – ha nem is kifejezett célja – az ember porba rántása, a gyermekek, fiatalok megrontása, az ösztöni szintre lefokozott, állatias viselkedésre való nevelés.

A HVIM – Magyar Ellenállás minden civil nyomásgyakorló eszközt be fog vetni, hogy a gyermekeink szexuális megrontása helyett valódi, a tradicionális normákat alapul vevő felvilágosításban legyen részük! Ezen a téren kifejezetten nem tűrjük a megalkuvást! Nem engedünk az igazságból, akkor sem, ha a „túlérzékenyített”, azaz a genderpropaganda által megvezetett társadalom nagy része be is nyeli a modernista szólamokat!

Végtelenül károsnak tartjuk a pusztán testi, anyagias és biológiai felvilágosítást. Mi a tradicionális férfi-nő szerepet tekintjük a mértékadónak, illetőleg azt, hogy misztériumként kell megélni a szerelmet, ahogy a lét egészét is. A mi gyermekeink nem állatok, nem ösztönlények, hogy példának okáért a maszturbációról annyit mondjunk el nekik, hogy ne mások előtt, illetve tiszta kézzel csinálják. A fiatalok, gyermekek a felnőtté nevelésének esszenciája nem a gumi felhúzás technikájának átadása vagy a pornónézés.

A keresztényi és tradicionális neveltetés szerint a szexuális élet felett uralmat kell gyakorolni, ezzel szemben a modern átszexualizált nevelés ennek épp az ellenkezőjét szorgalmazza, sőt legitimálja.

Mondjunk nemet az átszexualizálásra! Mi magasrendű, testük felett uralmat gyakorló embereket szeretnénk nevelni! Olyan embereket akarunk látni, akik a hedonizálás helyett a valódi értékeket keresik! Követeljük, hogy a gyermekek szexuális fejlődését ne zavarják össze, ne rontsák meg őket! Maradhasson a szülő felelőssége a nevelés ezen a téren is! De legalábbis a szülőt minden esetben előre értesítsék arról, ha a gyermekét szexuális „felvilágosításnak” akarják kitenni, és kérésére részletes tájékoztatást kaphasson a „nevelés” tartalmáról, tematikájáról! Követeljük továbbá, hogy adott esetben a szülőnek legyen joga ahhoz, hogy gyermekét ettől az eseménytől igazoltan távol tarthassa. Követeljük, hogy legalább a szülő megvédhesse gyermekét az általa károsnak tartott hatásoktól!

Amennyiben bárki a fent kifejtettekhez hasonló jellegű szexuális „felvilágosítást” tapasztal az óvodás, vagy kisiskolás korosztály kapcsán, kérjük, jelezze nekünk! Egyúttal felszólítunk minden tradicionálisan gondolkozó szülőt és normalitást képviselő embert – ha van gyermeke, ha nincs –, hogy készüljön, mert a beteg és torzlelkű liberálisok, az istentelen aberráltak a gyermekeink lelkét akarják, nekünk pedig harcba kell szállnunk a megrontók ellen!