Nesze neked, muszlimellenes szabadságharc: Orbán Viktor fia Korán előtt ül, fején egy mohamedán tökfödővel

Az alább látható képen a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár egy perzsa imaszőnyegre tett Korán előtt ül, fején egy kufival, imám fejfedővel, miközben apja a muszlimokkal riogat. Most, hogy is van ez? - teszi fel a kérdést a képet kiszúró Zsúrpubi.

Az Orbán Gáspár által saját közösségi oldalán megosztott kép alatti hozzászólások között a Felház-vezető egyik zsidó ismerőse elmagyarázza, mit is láthatunk, "hogy senkit se tévesszen meg, mert sokan zsidónak nézték" (bár ez sem áll távol az igazságtól - a szerk.): előtte a Korán, nem a Tóra, a fején egy imám, vagyis muszlim pap sipkája, a könyv egy perzsa szőnyegen fekszik, a háta mögött "török, arab" függöny, a könyv mellett a mohamedán olvasó, melyen egy félhold található.



Orbán Viktor fia áttért a mohamedán hitre! - habonyista stílusban ilyen címet is adhatnánk a képnek

Orbán Gáspár derékba tört focistakarrierje után a Felház nevű pünkösdista-karizmatikus mozgalom vezetője lett, amelyet egy időben a Hitgyüli konkurenciájaként is számon tartottak, sőt a szekta blogja, a Vigyázó is szájára vette. Persze miután a Hit Gyülekezete nevű cionista agymosoda teljes mellszélességgel beállt Orbánék mögé, már a Felház is megszelídült az extaxisofőr szemében.

A jelek szerint a szektakezdemény vezetője, Orbán Gáspár, aki szabadidejében színpadról gyógyít, térít és nyelveken szól (hasonlóan, mint apukája újdonsült barátja , Németh Sándor), a mohamedán vallással is intimebb közelségbe került, mint azt a szavazói számára végvári vitéz szerepében tetszelgő apuka álszabadságharca indokoltá tenné. De hát ennek tizedéért is lettek már politikai ellenfelek kerítésszabdaló IÁ-terroristának kikiáltva. Kínos.

