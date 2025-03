Anyaország, Videók :: 2025. március 10. 16:30 ::

Kibelezve adta vissza önkormányzati bérlakását a fideszes képviselő - még az ajtófélfákat is elvitte

Január végén, négyéves küzdelem után nagy nehezen, szinte könnyek között adta vissza önkormányzati bérlakását Kecskeméti László fideszes józsefvárosi képviselő. Az önkormányzat most közzétett egy videót arról, hogy milyen állapotban adta vissza az ingatlant a politikus.

– Úgy látom, sajnos ez a lakás nem beköltözhető, mert a képviselő úr kibelezte – mondta a helyszínen Sátly Balázs alpolgármester, aki videóban mutatta meg a lakás állapotát. Szavai szerint Kecskeméti nemcsak az ajtókat, hanem az ajtófélfákat is vitte, a konnektorokat, kapcsolókat, konyhaszekrényt.

„A képviselő úr biztos azért vitte el ezeket a dolgokat, mert azt hitte, hogy az övé. De ez nem így van. Amikor Kecskeméti úr ide beköltözött, akkor teljes mértékben beköltözhető állapotban volt, és ezt így is kellett volna visszaadnia” – mondta az alpolgármester, aki arra kérte Kecskeméti Lászlót, hogy hozza vissza az ajtófélfákat, konnektorokat, kapcsolókat és a konyhaszekrényt is, és állítsa vissza lakható állapotúvá az ingatlant, hogy más is be tudjon költözni, különben kénytelenek lesznek beperelni.

Kecskeméti László az önkormányzat szerint öt éve nem volt jogosult a bérlakás igénybe vételére, a szociális helyzete sem indokolta, hogy az önkormányzat biztosítsa a lakhatását. A vagyonnyilatkozatában havi 1,8 millió forintos összjövedelmet vallott be, ennek ellenére arra panaszkodott, hogy nem tudja megoldani a családja lakhatását, ő a saját szüleihez, felesége a kislányával pedig az anyósához kénytelen költözni.

Frissítés: Kecskeméti László válaszvideóban bizonygatja, hogy jogosan tette, amit tett

Válaszvideójában Kecskeméti László azt mondta, „öntsünk tiszta vizet a pohárba” (és vizet töltött egy pohárba), majd a bérleményezési jegyzőkönyvből idézett, hogy melyek azok a berendezési tárgyak, amelyeknek a kiköltözést követően kötelezően a lakásban kell maradniuk, és melyek azok, amiknek nem.

„A lakásban található beltéri harmonikaajtók elvihetőek. Az eredeti beltéri ajtók leadásra kerültek a bérbeadó részére. Az önök részére” – érvelt amellett a képviselő, hogy jogszerűen vitte magával az ajtókat a lakásból, hasonlóan a konyhabútorral és a klímával.

A beépített nagy értékű konyhabútor szintén elvihető, mert az ingatlanhasználó csinálta. Azaz én! – hangsúlyozta. A kapcsolókra és a konnektorokra nem tért ki.

