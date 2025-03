Anyaország :: 2025. március 19. 14:47 ::

Csökkent az Audi Hungaria árbevétele 2024-ben

Az Audi Hungaria Zrt. 8,611 milliárd euró (3426,7 milliárd forint) árbevételt ért el 2024-ben, ami 491 millió euróval (195,4 millió forint) kevesebb, mint 2023-ban.

A vállalat az MTI megkeresésére közölte, hogy tavaly az üzemi tevékenységük eredménye 368 millió euró (146,4 milliárd forint) volt, míg 2023-ban ez az eredmény 352 millió eurót (140 milliárd forint) ért el. Adózott eredménye 304 millió euró (120,9 milliárd forint) lett, szemben a 2023-ban elért 354 millió euró (140,8 milliárd forint) nyereséggel.

Az Audi Hungaria a közleményében azt írja, hogy tavaly 340 millió euró (135,3 milliárd forint) értékben fektetett be a vállalat. A fő beruházási projektek az elektromos hajtások új generációja, a MEBeco sorozatgyártásának előkészítése, valamint az Audi Q3 utódmodell gyártásának előkészítése voltak.

A cég 1993-as alapítása óta összesen 12,9 milliárd euró (5133,5 milliárd forint) értékben valósultak meg befektetések a telephelyen.

Tavaly a vállalat 1 580 991 hajtásláncot gyártott a győri telephelyen, 79 434-gyel kevesebbet, mint 2023-ban. A gyártott motorokból 151 899 elektromos hajtású volt.

2024-ben 179 710 jármű gördült le a futószalagról (beleértve az SKD-gyártást), ami 1935 darabbal több, mint az előző évben. A járművekből 99 288 Audi Q3, 63 759 Audi Q3 Sportback és 2024 szeptemberétől 16 663 Cupra Terramart gyártottak.

Tavaly év végén az Audi Hungariánál 11 431 embert alkalmaztak, a vállalat százszázalékos tulajdonú leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft.-vel együtt pedig 11 930 embert foglalkoztattak.

A közlemény idézi Michael Bremet, az Audi Hungaria igazgatóságának elnökét, aki szerint az autóipar átalakulása nagy hatással van az iparág valamennyi szereplőjének jelenére és jövőjére is. Az Audi győri leányvállalata továbbra is stratégiai része az Audi csoport nemzetközi gyártóhálózatának, és 2024-ben is jelentősen hozzájárult a Progressive márkacsoport sikeréhez és jövedelmezőségéhez.

Achim Grewe, az Audi Hungaria igazgatóságának pénzügy, beszerzés, IT és compliance területekért felelős tagja szerint a cél az, hogy biztosítsák a vállalat jövőbeni versenyképességét, ami során elsősorban a hatékonyság növelésére, valamint termék- és szolgáltatásportfóliójuk célzott továbbfejlesztésére összpontosítanak. Hozzátette: ez különösen nagy kihívást jelent az autóipar jelenlegi helyzetében, de "meg fogunk birkózni ezzel a kihívással".

A győri székhelyű Audi Hungaria Zrt. az Audi konszern tagja, az Audi és Volkswagen konszern központi motorszállítója. Győrben gyártják az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleket, amelyek elektromos hajtáslánccal is készülnek. Számos alumínium karosszériaelemet szállít a konszern különböző márkái számára, emellett a járműhajtás és a járműfejlesztés területén egyre jelentősebb fejlesztési tevékenységet folytat.