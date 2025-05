Anyaország :: 2025. május 8. 15:55 ::

Többnyire napos idő várható a hétvégén, de vasárnap ismét hidegfront érkezik

Többnyire napos, gomolyfelhős idő várható a hétvégén, majd vasárnap egy újabb front hoz elsősorban a keleti országrészben csapadékot. A hőmérséklet csúcsértéke továbbra is 14-18 Celsius-fok körül alakul, de hajnalban akár talajmenti fagy is lehet - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken erőteljes felhőképződés várható, a gomolyok jobban össze is állhatnak, így a nap első felében még több, majd délután már kevesebb napsütés valószínű. Az Alpokalja térségében akár egész nap borult maradhat az ég. Legfeljebb egy-egy helyen lehet kisebb eső, zápor. A többfelé élénk északi, északkeleti szél északkeleten néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de a tartósan felhős nyugati határvidéken ennél hűvösebb is lehet.

Szombatra virradóra csökken a felhőzet, napközben gomolyfelhő-képződésre lehet számítani általában többórás napsütés mellett, ugyanakkor a gomolyfelhők átmenetileg össze is állhatnak. Északkeleten néhol kialakulhat zápor, de inkább estétől nő a csapadék esélye. Az északnyugati, nyugati szél az északkeleti harmadban többfelé megélénkül. Hajnalban általában 2-8 fok várható, a derült, hidegre hajlamos északi, északkeleti részeken gyenge fagyra is lehet számítani, de talajmenti fagy másutt is előfordulhat az országban. Délután 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap észak, északkeletről dél felé összefüggő frontális felhő- és csapadéksáv vonulhat át, amely elsősorban a keleti országrészt érintheti, a Dunántúlon inkább lokális záporok lehetnek. Délután már többnyire gomolyfelhős, napos, száraz idő valószínű. Az északias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 3 és 10 fok között várható, ennél hidegebb a derült délnyugati országrészben lehet, ahol helyenként fagypontig is lehűlhet a levegő. A maximum-hőmérséklet 12, 19 fok között alakul.