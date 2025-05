Anyaország :: 2025. május 12. 14:30 ::

Három saját alkotmánybíró-jelöltet állított a Mi Hazánk

Három saját alkotmánybíró-jelöltet állított a Mi Hazánk dr. Bánovics Tamás, dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Pápai Ákos személyében, mert a harmadik utas nemzeti ellenzéki párt elfogadhatatlannak tartja dr. Polt Péter „leghűbb ügyész” hatalmának ciklusokon túlnyúló átmentését, írja X-bejegyzésében Novák Előd országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

A legfőbb ügyészi kinevezése 2028-ban végre lejárna, a mandátum pedig kilenc éves, vagyis egy országgyűlési választás előtti cserével egészen 2034-ig biztosíthatná a Fidesz, hogy egy hozzájuk lojális személy vezesse az ügyészséget. Az alkotmánybírók megbízatása 12 évre szól, és csak olyan jelölt választható meg, aki még nem töltötte be a 70. évét, Polt Péter pedig 69 éves. Az is cinizmus, hogy információink szerint a három alkotmánybírósági helyre azért csak két személyt javasolt a Fidesz, mert Deli Gergely, az NKE rektora augusztusban lesz 45 éves, ami a jelöltség alsó határa. Ez emlékeztet arra az esetre, amikor Deutsch Tamás diplomájának megszerzéséig inkább nem volt ifjúsági és sportminisztérium 1998-ban.

Számtalan alkotmányos mulasztása van az Országgyűlésnek, az Alkotmánybíróság tekintélye is megcsappant, ugyanis hiába szabott meg határidős törvényhozásokat, a NER-t saját Alaptörvény-ellenességei sem zavarják. Alkotmányos válság van, amire egy szélesebb körű, nagyobb legitimitású alkotmányozó nemzetgyűlés a legjobb válasz, hiszen a Fidesznek sosem volt kétharmados választói felhatalmazása. Ezért elvárjuk, hogy mindhárom alkotmánybírói posztra válasszon az Országgyűlés alkalmas személyt, aki lehetne akár Schiffer András is, még ha a válságban lévő baloldali pártok nem is javasoltak senkit, így most az ellenzéki oldalról csak a Mi Hazánk jelölt, de a Mi Hazánknak kormányra készülve minden fontos tisztségre van alkalmas embere, így jelöltük most az MNB Felügyelőbizottságába dr. Csath Magdolna közgazdász professzort és a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumába dr. László Péter ügyvédet.

Fontosnak tartjuk, hogy pártkatonák helyett az Alkotmánybíróságba olyan nemzeti elkötelezettségű jogászok kerüljenek, akik képesek és készek a külső-belső támadásokkal szemben a nemzeti szuverenitásunkat megvédeni, egyúttal érvényt szerezni a történeti alkotmányunkból is merítve a nemzeti érdekű jogalkotásnak, megzabolázni a bírói kar visszaéléseit és egyúttal visszametszeni a jogalkotással kapcsolatos hatalmi vadhajtásokat.

Dr. Bánovics Tamás személyében a Mi Hazánk most egy olyan ritka jogászt jelölt alkotmánybírónak, akinek már volt sikeres Ab-beadványa, jogszabálymódosításra kötelezve az Országgyűlést. Közel 40 évi jogi területen folytatott szakmai gyakorlattal rendelkezik, az Országos Választási Bizottság tagja is volt a MIÉP delegáltjaként.

Dr. Gaudi-Nagy Tamást is jelöltük, aki 27 éve ügyvéd, Európa jogi szakjogász, 2006-ban alapító tagja a 2006-os állami terrort kivizsgáló Civil Jogász Bizottságnak, 2008 óta ügyvezetője a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak, 2010-2014 között az Országgyűlés alkotmányügyi és emberi jogi bizottságának, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének is tagja volt.

Dr. Pápai Ákos is remek alkotmánybíró lehetne, húszévi, jogi területen folytatott szakmai gyakorlattal rendelkezik, az állam-, közigazgatási és vezetéselmélet szakértője, 2008-ban sikeres jogi szakvizsgát tett az Igazságügyi Minisztériumban, az elmúlt öt évben Eger önkormányzati képviselője volt.