2025. május 26. 10:22

Kubatov Gábor beperelte a magyarkvótát kiharcoló Dúró Dórát és Novák Elődöt

Kubatov Gábor nem nyugszik, most be is perelt minket, miután hiába jelentette fel a Mi Hazánk vezetőit és a Magyar Jelen hírportál főszerkesztőjét, azt a Fidesz pártigazgatója jogerősen elbukta: a bíróság szerint nem történt rágalmazás Toroczkai László és „társai” részéről, amikor feltártuk a hivatali visszaélés gyanúját a Fideszhez és a Momentumhoz is köthető cég kapcsán, melynek tulajdonosa ügyében személyesen járt el a fővárosi kormányhivatalánál Kubatov – írja X-oldalán Novák Előd, alább a folytatása.



A korrupció visszaszorítása érdekében sok tényfeltáró munkát végzünk, feljelentéseket is téve, bár a politikusbűnözés törvényesítése miatt kevés eredménnyel, ugyanakkor pl. Dúró Dóra feljelentése nyomán már jogerősen elítéltek egy fideszes politikusbűnözőt, aki józsefvárosi önkormányzati képviselőként élt vissza mandátumával. A Kubatov Gábor által sérelmezett leleplezés ügyében is volna még vizsgálnivaló hivatali visszaélés, az mindenesetre beszédes, hogy bár Kuvatov parlamenti munkát nem végez (fideszes képvislő, de 2010 óta egyszer sem szólalt fel, indítványai sincsenek, csak a parlamenti fizetést veszi fel), viszont arra kapható volt, hogy az említett cégvezető magánjellegű ügyeiben (telekegyesítési eljárásban) járjon közben a fővárosi kormányhivatalnál, amint azt az általa sérelmezett cikk feltárta

Érdemes megnézni az ügyben Toroczkai László korábbi videóját is, amiért szintén feljelentést tett Kubatov (de végül ez sem minősült rágalmazásnak):

A Fidesz pártigazgatója által benyújtott feljelentést elutasító, jogerős bírósági végzés itt érhető el

Most pedig egy polgári perben folytatná a vitát, amit inkább az Országgyűlésben kéne, csakhogy oda még a sporttörvények vitájára sem jár be Kubatov. Csak dúl-fúl, amikor sok éves követelésünk nyomán végre megvalósul valamiféle magyar kvóta a labdarúgásban (Dúró Dóra először 2018-ban szólalt fel ezért az Országgyűlésben), pedig a döntően közpénzből finanszírozott fociban joggal várhatjuk el, hogy többségében ne vendégmunkásokat alkalmazzanak a „Nemzeti” Bajnokságban, hanem magyarokat, ezzel is növelve válogatottunk esélyeit (a „merítési” lehetőséget és élvonalbeli gyakorlatukat). Ezért hungarofóbia, amit Kubatov művel a magyarkvótával szemben, és olcsó bosszú ez a feljelentése-pereskedése is.