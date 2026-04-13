Anyaország :: 2026. április 13. 14:10 ::

Merz megkönnyebbült

Megkönnyebbülésének adott hangot hétfőn Friedrich Merz német kancellár az előző napi magyarországi parlamenti választás eredményével kapcsolatban, és hangsúlyozta: a voksolás egyértelmű jelzést adott a jobboldali populizmusnak.

"A jobboldali populizmus tegnap súlyos vereséget szenvedett Magyarországon, és ez nem csak Magyarországot érinti. Magyarországról nagyon egyértelmű jelzés érkezett a jobboldali populizmussal szemben az egész világon. Ebből a szempontból is jó nap volt a tegnapi" - mondta a kancellár berlini sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: személy szerint nagyon hálás és megkönnyebbült az egyértelmű választási eredmény miatt.

"Ez azt mutatja, hogy demokratikus társadalmaink láthatóan sokkal ellenállóbbak az orosz propagandával és egyéb külső befolyásolási kísérletekkel szemben" - mondta, megjegyezve, hogy ez a tegnapi nap egyik legjobb híre volt a számára.

(MTI)