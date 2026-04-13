A folyamatos hazugságaik és hamisításaik miatt magyarázkodik az egyik fideszes "közvélemény-kutató"

A Nézőpont Intézet elismeri, hogy azok a közvélemény-kutatások adtak realistább képet a valóságról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták az utóbbi napokban – olvasható a kormánypárti közvélemény-kutató cég hétfőn kiadott közleményében.

A Mráz Ágoston Sámuel által vezetett elemzőközpont azt írta: gratulálunk mindazoknak a versenytársaknak és kollégáknak, akik most joggal érzik úgy, hogy pontosabban mértek, mint a Nézőpont Intézet.

Felidézték, hogy a Nézőpont Intézet 2026 első negyedévében végzett 30 választókerületi kutatása, a választástörténeti adatok és az országos kutatásokon alapuló mandátumkalkulátor segítségével március végi közleményében 44 választókerületben "szinte biztosra vehető", további 22-ben "nagy valószínűséggel" várható Fidesz-győzelmet becsült. Mivel a 66 választókerület helyett csak legfeljebb 13-ban várható a kormánypárti jelöltek első helyezése a végeredményben, az elemzésükben a Fidesz-KDNP számára potenciálisan elérhetőként azonosított összesen 109 mandátum száma is csökkent legalább 53-mal.

A valóságtól való eltérést a Tisza Párt rendkívül sikeres mozgósításával és a Fidesz peremszavazóinak demobilizálásával indokolta a Nézőpont. Azt írták, hogy az előzetes adatok szerint 79,6 százalékos részvétel minden várakozást felülmúlt, s a pluszszavazók mind a Tisza Párt táborát erősítették. A Fidesz-tábor mobilizációja nem sikerült, az eddigi kormánypártok számos részvételében bizonytalan támogatója is végül otthon maradt.

A Nézőpont szerint a végül összesen 2 százalékos eredményt elérő DK és a Magyar Kétfarú Kutya Párt március végén még 6 százalékra mért szavazótáborának jelentős része szintén a Tisza Pártot erősítette. A választás előtti utolsó Nézőpont-kutatás a közlemény szerint ugyanakkor legalább azt jól látta, hogy hárompárti lesz a megalakuló országgyűlés. Utólag – mint írták – pontosnak bizonyult a Mi Hazánk szavazótáborának méretére és a külhoni magyarok pártpreferencia-arányára vonatkozó becslésük is.

A fentiek alapján a Nézőpont Intézet módszertani önvizsgálatot indított. Célunk, hogy a jövőben is folytassuk és az eddigieknél is jobban végezzük kutatói és adatalapú elemzői munkánkat – zárta a közleményt a Nézőpont Intézet.

Csak a sajátjaik "mértek" Fidesz-előnyt

A kormánytól független intézetek – a Medián, a 21 Kutatóközpont, a Závecz Research, a Publicus, az IDEA, a Republikon és az Iránytű – március végi, április eleji méréseik átlagában 52 százalékos Tiszát, 38 százalékos Fideszt mutattak ki, ami majdnem pontosan megfelel a listás végeredménynek. Mind a hét, kormánytól független intézet Tisza-többséget prognosztizált, a méréseik 113 és 139 közötti képviselői helyet valószínűsítettek, a kormánypártoknak pedig 60 és 81 közötti helyet adtak.

A Nézőpont választások előtti utolsó mérése Tisza 40 százalékos támogatottságát mérte, Fidesz 46 százalékos vált támogatottságával szemben.

A választási kampányban a Hann Endre által vezetett Medián és a Nézőpont össze is csapott egymással. Hann Endre egy nyilvános beszélgetésben március végén azt mondta, Mráz Ágoston Sámulenek nagy szerepe van abban, hogy romlott a közvélemény-kutatók hitele, szerinte ő "az első aki közvélemény-kutatóból propagandista lett." Hann szerint Mráz etikai vétséget is elkövetett, mikor "beállt az undorító kampányba", amit Deák Dániel indított a Mediántól kikerült adatokkal.

(24 nyomán)