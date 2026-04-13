Rogán: tudom, hogy megbüntettek minket az emberek

Rogán Antal a Karmelita közelében válaszolt egy kérdésre a választás másnapján, a jelenetről készült videó a Magyar Szív nevű oldalon jelent meg a közösségi médiában.

A politikus úgy fogalmazott, arra a kérdésre, vajon konszolidálják-e a választás előtt kialakult közhangulatot, hogy

Innentől kezdve a kormányzati felelősség az nem a miénk. Tudom, hogy megbüntettek minket az emberek, és azt gondolom, hogy ezt alázattal tudomásul kell venni, de a kormányzati felelősséget, azt majd másoknak át kell adni.

Lázár is megszólalt

„A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatás bátorsága az, ami számít” – kezdte a választás utáni első bejegyzését Lázár János építési és közlekedési miniszter. Egyértelművé tette, hogy a választáson a magyarok a Fidesz helyett a Tisza Pártra ruházták a felelősséget és a kormányzási lehetőséget.

A többség döntése előtt fejet hajtunk, a győztesnek gratulálunk, a tegnapi döntéstől megrettent, biztonságra vágyó és a politikai közösségünkhöz mindvégig hűséges magyaroknak pedig azt üzenjük: köszönet a töretlen támogatásért – sosem hagyjuk őket cserben! – zárta szavait a miniszter.

(Index nyomán)