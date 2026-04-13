2026. április 13. 17:18

A települések 99,7 százalékában gyengült a Fidesz

Még most is akadtak olyan községek, ahol javítani tudtak listás eredményükön a kormánypártok a négy évvel korábbihoz képest. A települések több mint 99 százaléka azonban nem ilyen volt.



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Számokban: a közel 3200-ból mindössze 11 olyan település volt, ahol listán jobb eredményt ért el a Fidesz–KDNP, mint négy éve. Ez azt jelenti, hogy a városok, falvak és fővárosi kerületek 99,7 százalékában rosszabbul szerepeltek 2022-höz képest.

A növekedést hozó települések ráadásul kivétel nélkül apró falvak voltak. Egyetlen olyan sem akadt közöttük, ahol száznál többen szavaztak volna vasárnap, a 11 községben pedig összesen 554-en járultak az urnákhoz.

Nemcsak a 2022-es eredményeit múlta azonban nagyon alul a Fidesz, hanem lényegében az összeset 2002 óta. Nyolc éve a hazai települések 95 százalékában ért el jobb eredményt, mint most, a városok és falvak közel felében pedig 2002 óta egyszer sem szerepelt gyengébben, mint tegnap.

A főváros valamennyi kerületében az előző öt választás leggyengébb eredményét érték el a kormánypártok. Legutóbb 2006-ban volt alacsonyabb Budapest egyes részein a Fidesz támogatottsága. Abban az évben három, 2002-ben hét kerületben teljesítettek rosszabbul, mint most.

A legnagyobb javulást Szárászon érte el a Fidesz. A Baranya megyei községben a négy évvel ezelőtti 25 százalék után most 40 százalékot szerzett. Más kérdés, hogy ez összesen két darab többletszavazatot jelentett.

A legnagyobbat ezzel szemben Nyéstán bukták a kormánypártok, ahol a 2022-es közel 90 százalékról zuhant 20 százalék alá a támogatottságuk. Ám mivel a borsodi településen összesen 34-en szerepelnek a névjegyzékben, szavazatszámban ez is csak minimális (17 darabos) eltérést jelent.

A városok közül a Hajdú-Bihar megyei Nyíradonyban veszítette a legtöbb szavazót a Fidesz. Itt a 2018-as 71 százalékos támogatottság olvadt 41 százalékosra.

(Telex nyomán)