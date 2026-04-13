2026. április 13. 10:49

Hadházyt is elsöpörte a Tisza - és még a Fidesz is

Budapest 06. számú egyéni választókerületben Velkey György László, a Tisza Párt képviselőjelöltje nyerte a választást. A második helyen Radics Béla, a Fidesz jelöltje, a harmadik helyen pedig Hadházy Ákos független politikus végzett, aki eddig a környék országgyűlési képviselője volt. Hadházy az eredményt követően közösségi oldalán jelentette be visszavonulását, írja a Magyar Nemzet.

Tizenhárom éve dolgozom a Fidesz bukásán. Vannak dolgok, amiért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok. Szinte lehetetlen lenne leírni, ki mindenkinek és mennyire vagyok hálás a támogatásért, hiszen ezt a munkát – minden ellenkező állítással szemben – soha nem egyedül csináltam – írta a politikus.

A választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön. Ezt viszont már magánemberként fogom figyelemmel kísérni. Egy régi-új szakasz kezdődik tehát az életemben – írta Hadházy.