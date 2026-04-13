Ásotthalmon a Tisza és a Fidesz jelöltjét is legyőzte a Mi Hazánk

Bár tegnap este már szóban megköszöntem mindenkinek, aki szavazatával, támogatásával, munkájával segítette a Mi Hazánk Mozgalmat, szeretném ma újra, írásban is megtenni. Hálásan köszönöm a támogatást! Munkámmal, küzdelmeimmel igyekszem továbbra is megszolgálni a bizalmat - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Külön köszönöm a településnek, ahol élek, a 4 ezer fős Ásotthalom népének, hogy ilyen nagy arányban támogattak, és közel 36 százalékos eredménnyel megnyerhettem az egyéni képviselőjelöltek versenyét.

Ásotthalmon a Tisza Párt és a Fidesz jelöltjét is sikerült legyőznünk. Azért is kiemelten megtisztelő ez a támogatás, mert az ásotthalmiak ismernek a legjobban, mindenkinél jobban tudják, hogy ki is vagyok valójában, és mit tettem, mit teszek a hazánk szolgálatában. Őket ezúttal sem lehetett semmilyen rágalommal félrevezetni.

Ez hatalmas erőt ad a folytatáshoz. Köszönöm!

Most az a hatalmas feladat vár ránk, hogy az egész országban elérjük, hogy olyan jól ismerjenek minket, mint az ásotthalmiak. Ehhez le kell döntenünk az elhallgatás, a cenzúra falait is, és hatalmas munka, építkezés vár ránk a következő időszakban.

Készen állunk a feladatra.