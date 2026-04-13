Friss hírek :: 2026. április 13. 19:50 ::

NVI: sajtónyilvános az újraszámlálás a keszthelyi választókerületben

A keszthelyi országgyűlési egyéni választókerületben az újraszámlálás sajtónyilvános esemény, azon a nemzetközi megfigyelők is jelen lehetnek - közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel hétfőn.

Mint írták, a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben rendkívül szoros eredmény született, Varga Balázs, a Tisza Párt jelöltje 24 977 szavazatot szerzett, míg Nagy Bálint, a Fidesz-KNDP közös jelöltje 24 918 szavazattal végzett a második helyen. A minimális különbségre tekintettel Nagy Bálint kérelmet nyújtott be a szavazatok ismételt megszámlálása érdekében, a választási eljárásról szóló törvény ugyanis lehetővé teszi, hogy száz vagy annál kisebb különbség esetén a második helyen végzett jelölt indokolás nélkül, a kis különbségre tekintettel kérelmezze a szavazatok újraszámlálását. Az oevb megvizsgálta a kérelmet, és hétfőn döntött a vasárnap leadott szavazatok újraszámlálásáról a keszthelyi választókerületben, amelyet a helyi választási bizottságok végeznek el.

Az NVI közölte: az újraszámlálás idejére, a több szavazókörös települések helyi választási bizottságaiba (hvb) az érintett jelöltek és jelölőszervezetek megfigyelőt bízhatnak meg az újraszámlálás felügyeletére. Az egy szavazókörös településeken a hvb-be az országgyűlési választásra delegált bizottsági tagok is részt vesznek a számlálásban. Az újraszámlálás elvégzésére a hvb a mellette működő választási iroda tagjait bevonhatja.

Közölték azt is, az eljárás lezárását, továbbá a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálását követően Zala vármegyei 2. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási Bizottság állapítja meg a végleges eredményt.