Egymást figyelmeztetik az emberek: gyerekekből álló cigány tolvajbanda söpör végig a vonaton - de persze nem kell aggódni

Tolvajbandák keserítik meg nap mint nap azoknak az utasoknak az életét, akik a Szeged–Budapest vonalon utaznak – állítja több utas is. A tolvajok módszere egyszerű: általában Nagykőrösnél szállnak fel az egyik ajtón, majd villámgyorsan végigfutnak a vonaton, a következő ajtónál pedig le is pattannak – kezükben a rohanás során összekapkodott értékekkel. Amit ugyanis a jóhiszemű utasok a kezükben vagy maguk mellett tartanak, elviszik, legyen szó akár személyes értékekről, vagy éppen egy telefonról, írja a Metropol.



Illusztráció - ez egy korábbi eset

Az esetet csak ijesztőbbé teszi, hogy a tolvajbandák gyerekekből állnak, a tizenévesek pedig szinte egy szemvillanás alatt pucolják végig a vagont, majd olyan gyorsan eltűnnek, hogy az utasoknak még csak felfogni sincs volt idejük, hogy meglopták őket. Az egyik utas egy csoportban számolt be az esetről:

– Csak figyelmeztetni szeretnék mindenkit, aki vonattal közlekedik a Szeged–Budapest közötti szakaszon – de leginkább Nagykőrösnél – nagyon figyeljetek az értékeitekre, inkább telefon se legyen elöl vagy kézben, a táskát is fogd erősen, ugyanis Nagykőrösnél pár gyerek abból él, hogy felszáll az éppen megálló vonatra, az első osztályú kocsikba, mert itt végig tud szaladni a 2 ülés sor között, és amit érnek, már viszik is. A másik ajtón leszállnak és elszaladnak – írta a nő, aki saját szemével nézte végig a döbbenetes mutatványt.

– Ma négy tizenéves szaladt végig az Aranyhíd expressz első két kocsijában. Egyből megindultak a biztonságiak, mert már ismerik őket. Szerencsére most zsákmány nélkül szálltak le valószínűleg. Ugyanezt megcsinálják a kerékpáros kocsiban is, ahol a lezáratlan kerékpárt kapják le a vonatról – sorolta. Hozzátette, hogy a legijesztőbb az, hogy szerinte a gyerekeket a szüleik tanítják meg a fosztogatásra, mi több, gyakran együtt indulnak neki a zsákmányszerző útnak.

A helyiek szerint ez korántsem az első eset, már korábban is előfordult, hogy a fiatal siserehad megszállta a vonatot. Mint mondták, jöttüket sokszor harsány káromkodás, fenyegetés kíséri, megesett, hogy az ellenük fellépőket meg is fenyegették. Arra is volt példa, hogy az alvó utasokat pásztázták végig:

– Volt, hogy mindenki aludt, és azt figyelték, ki hagyja elöl a poggyászát. Amikor észrevették, hogy van, aki ébren van, továbbálltak, de többször visszatértek, hátha rácsaphatnak az egyik csomagra. De aztán üres kézzel mentek el, semmit nem sikerült elvinni – mesélte egy utas. Másikuk hozzátette, az sem ritka, hogy az állomáson talált biciklikre és rollerekre is rámozdulnak.