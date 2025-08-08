Anyaország :: 2025. augusztus 8. 22:21 ::

Milliárdos kártérítés miatt indul végrehajtás a végrehajtói kar ellen

Milliárdos kártérítés miatt indul végrehajtás a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) ellen – írja a HVG. A lap szerint a szervezet nemrég jogerősen is elvesztett egy hosszú jogvitát lezáró pert.

Az ügy lényege az volt, hogy 1 113 985 346 forintot és annak kamatait kellett volna megfizetnie a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak, mert felmondta a korrupcióval vádolt Schadl György idején kötött szoftverfejlesztési szerződését.

A szóban forgó szerződést a végrehajtói kar a Sysdata PSE Kft.-vel kötötte meg. Egyébként ez a cég kapta a legnagyobb értékű megbízásokat, a végrehajtói kar öt szerződést kötött velük, összesen 6,16 milliárd forint értékben. 2017-ben aláírtak egy 3,4 milliárdos szerződést „szoftverfejlesztés, oktatás, üzembehelyezési szolgáltatás” címén, de egy elszámolási vita miatt a cég még nem kapta meg a pénzt.

„A fizetési határidő lejárta előtt az MBVK-nak rendeznie kellett volna a tartozását, mivel a felülvizsgálati kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya” – mondta a lapnak Katona Tímea, a Sysdata ügyvédje.

A HVG szerint a végrehajtói kar ki tudta volna fizetni az ítélet alapján kiszabott összeget, mert az MBVK csaknem 10 milliárdos megtakarításának nagy része, közel 7,4 milliárd forint könnyen mozdítható formában, bankbetétként állt rendelkezésre.

(Telex)