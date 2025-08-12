Anyaország, Videók :: 2025. augusztus 12. 08:33 ::

Palesztin- és buzipropaganda-pártiság egy csomagban - üzent a Kneecap a Szigeten

Hétfőn este lépett volna fel a Kneecap a Szigeten, és bár a magyar kormány kitiltotta őket a Magyarországról, az ír zenekar így is megtalálta a módját, hogy üzenjenek fesztiválon.

A Kneecap néhány órával a koncert előtt Instagram-oldalán adott hírt arról, hogy a Buzz Stage-en Casey Lowery fellépése előtt közvetlenül üzenni fognak a fesztiválozóknak.

Hello Sziget, reméljük, élvezitek a fesztivált, és jól vagytok. Bárcsak ott lehetnénk veletek a világ egyik legjobb fesztiválján és az első európai fesztiválon, ahol valaha fellépett a Kneecap. De nem lehetünk egy gyűlölettel teli ember miatt. Orbán Viktor miatt. Soha egyetlen országban sem ítéltek el minket. Felemeljük a szavunkat az elnyomás ellen. (…) Izrael népirtást követ el a palesztinok ellen. Orbán Viktor és a kormánya támogatja ezt. Orbán Viktor és a kormánya megpróbálta eltörölni a Pride-ot. Kudarcot vallottak. Össze kell fogununk. Lépjünk fel Orbán ellen. Lépjünk fel Izrael ellen. Lépjünk fel a népirtás ellen!

Ezt vetítették ki a színpadon, a tömegből pedig a lengyelországi koncertjükhöz hasonlóan zúgott a Fuck Orbán, írja a 24.