Perintfalvi már nem szereti a Nutellát, inkább meggazdagodna az ügyből

Perintfalvi Fb-bejegyzése szerint taxival érkezett a ma reggeli klubrádiós interjújára, amikor több férfi várta az épület előtt. Egyikük, akit "Menczer-klónnak" nevezett, kedvesen közeledett hozzá, és nutellás üveget ajándékozott neki. A teológus először elfogadta az ajándékot, de amikor rájött, hogy a férfi engedély nélkül videózza, és provokáló módon beszél, dühében hozzávágta az üveget.

Élvezte, és kaján önteltséggel röhögött – írta Perintfalvi, aki szerint a férfi a múlt héten ellene indított "lejárató kampány" elemeire célzott az ajándékkal.

A "teológus" végül a Klubrádió épülete előtt maga is elővette a telefonját, hogy videózza a férfit, és közölte vele, hogy feljelenti. Hangsúlyozta: "a név nélküli provokátor" már szerepel a büntetőfeljelentések listájában.

Perintfalvi szerint a Hír TV már le is hozta a felvételt, ami szerinte jogsértő, mert nem járult hozzá a képek készítéséhez és terjesztéséhez. "Fú, de meg fogok gazdagodni!" – írta, hozzátéve, hogy most már nemcsak a "nyilas portálok", hanem a Fidesz médiája is bűncselekményeket követ el ellene.

(Index nyomán)