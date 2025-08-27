Anyaország, Videók :: 2025. augusztus 27. 10:01 ::

"Aki nem törekszik, az zuhan"- Ilyen volt a HVIM 2025-ös ifjúsági tábora

Hatalmas sikerrel zárult az idei, 2025-ös HVIM Ifjúsági Tábor, az évről-évre megújuló és programokat tekintve teljesen egyedülálló rendezvény ezúttal is a fizikai megpróbáltatások mellett a szellemi kérdésekre egyaránt nagy hangsúlyt fektetett. A tábor sikerességét az is bizonyítja, hogy idén rekordszámú fiatalnak tudtuk biztosítani a részvételt - írja honlapján a HVIM, ahol egy táborozó beszámolóját is közölték változtatás nélkül, ebből adunk alább egy kis ízelítőt.

Idén is megrendezésre került a HVIM Ifjúsági Tábora, amely fizikálisan és szellemileg is felkészítette az ifjúkat a modern világ elleni küzdelemre. A tábor nagyon intenzív volt, amelyben rengeteg ifjú vett részt. Innen is látszik, hogy van igény a fiatalok körében a valódi önfejlesztésre, és a tradicionalitás megismerésére. Az ifjak a tábor napjai során egy történelmi visszatekintésen vettek részt, amely a modern harcászattól egészen a római civilizációig terjedt.

Páratlan élmény volt kiszakadni egy hétre a modern világból. Ezalatt az egy hét alatt nem volt okostelefon, se közösségi média, a hét csakis a valódi közösségről szólt. Megtanultuk azt, hogy a tradicionális egyén a közösségnek szenteli életét, és ez végig érzékelhető volt az egy hét során. A tábor megnyitása után négy csoportra oszlottunk, mindegyik csoport élére egy vezető került, akinek a csapat összekovácsolása, és a tapasztalatok átadása volt a feladata. Az összeállított csapatokon kívül tűzőrségeket is ki kellett alakítanunk, a tűzőrök feladat az esti tűz, majd később az örök leves védelme volt. Az örök levest a tábor második napjától egészen az utolsó napig főztük. A tábor során minden napnak volt egy tematikája, amely a modern harcászattól egészen a római civilizációig tartott. A történelmi visszatekintés mellett rengeteg szellemi előadásra is sor került Kolonits László, a DuoGladii havilap főszerkesztője, és Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társvezetője részéről. Ezek az előadások igazán páratlanok, hiszen egy fiatalnak esélye sincs ezekről az igazságokról hallani a közoktatásban. Az előadások során megismerhettük a tardicionalitás alapjait, a politika tradicionális és modern vetületeit, a harc metafizikáját, és többek között a férfi és női szerepek helyes megélését is. Fizikai felkészítésben sem volt hiányunk, a hét minden napját reggeli tornával indítottuk, és a héten kétszer még közelharc edzésen is részt vettünk, amely edzéseket magasan képzett harcművészek vezettek le. Részesültünk éjszakai ébresztésben is, ami a hosszú napok után nem volt kellemes, de ott is hősiesen helytálltunk. A tábor végig nomád körülmények között zajlott, de a tisztaságnak és a rendnek végig hatalmas figyelmet szenteltünk, ugyanis a rendetlenségért büntetés járt. Minden nap keretrendszerbe volt foglalva, amit egy rítus nyitott és zárt le. Ez a rítus szellemileg nagyon felemelő volt, és a tábor egésze alatt büszkén, feszes állással vettem részt rajta.