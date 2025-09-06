Anyaország :: 2025. szeptember 6. 17:38 ::

A Dunántúl északi tájain és az ország középső részében lehet a legjobban megfigyelni a vasárnap esti holdfogyatkozást

Elsősorban a Dunántúl északi, északkeleti tájain és az ország középső negyedében lesz nagy területen derült az ég vasárnap este, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények a holdfogyatkozás megfigyeléséhez - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

Azt írták: vasárnap este teljes holdfogyatkozás lesz, amit Magyarországról is meg lehet figyelni. Hozzátették: több mint két órán át lehet gyönyörködni a teljes holdfogyatkozás teli fázisában, majd a részleges holdfogyatkozás során levonuló földárnyékban.

Megjegyezték: a sötétvörös, egészen halvány fogyatkozó telihold körül a csillagok is megpillanthatók lesznek, a távcsőben az óriási, vörös holdkorong így látszólag térben lebeg a csillagok előtt, egészen különleges látványt nyújtva.

Közölték: a teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, az ország keleti részein ehhez képest néhány perccel korábbi, míg nyugaton néhány perccel későbbi időpontokkal érdemes számolni.

Hozzátették: a jelenlegi várakozások szerint a Dunántúl északi, északkeleti tájain, és az ország középső negyedében lehet vasárnap este nagy területen derült az ég, így itt lehetnek a legjobbak a körülmények a holdfogyatkozás megfigyeléséhez.

Mint írták, a Dunántúl nyugati, délnyugati, déli részei fölé vasárnap a déli óráktól kezdve időszakosan megvastagodó magasszintű felhőzet érkezhet. Az északkeleti, keleti megyékben pedig kora estig még kitarthatnak a délután képződő záporok, zivatarok is, így ott gomolyfelhős lesz az ég, de az este során az országnak azon a részén is fokozatosan megszűnnek a csapadékgócok, és csökkenni fog a felhőzet, így kisebb körzetekben ott is megfigyelhető lehet a teljes holdfogyatkozás.

(MTI)