Anyaország :: 2025. szeptember 10. 18:50 ::

A kamatstop rendelet miatt az Alkormánybírósághoz fordul az OTP és több egyéb piaci szereplő

Az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé, az úgynevezett kamatstoprendelet módosítása miatt - közölte a bank szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A közlemény szerint A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 2021-es rendelet és annak 2025. május 26-i módosítása a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be.

Az OTP egyben kérelmezte, hogy mivel a benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án a 782/2021. (XII.24.) Kormányrendelet és annak 374/2024-es módosításával kapcsolatban benyújtott beadványához, ezért azokat az Alkotmánybíróság egyesített eljárásban kezelje.

A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kormányrendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak az Alaptörvénybe ütközését - írták a közleményben.

(MTI)