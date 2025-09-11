Anyaország :: 2025. szeptember 11. 11:32 ::

Megsemmisítette az uniós bíróság a Paks II-nek nyújtott támogatást jóváhagyó EB-határozatot

Az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot – közölte a testület csütörtökön.

Az indoklás szerint az Európai Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy

a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés egy orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal.

Az Európai Bizottság a 2017. március 6-i határozatában hagyta jóvá azt a beruházási támogatást, amelyet Magyarország két új atomreaktor fejlesztése céljából kívánt nyújtani az állami tulajdonú MVM Paks II Zrt.-nek. Ezt támadta meg Ausztria, amelynek keresetét az EU Törvényszéke 2022 novemberében elutasította.

Az Európai Unió Bíróság most Ausztria fellebbezése alapján eljárva hatályon kívül helyezte a törvényszéke által hozott ítéletet, továbbá megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amely jóváhagyta a Magyarország által a két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott támogatást. Mivel a két reaktor megépítése részét képezi a támogatás tárgyának, az építési szerződés orosz vállalkozás részére történő közvetlen odaítélése (ami egy Oroszország és Magyarország között létrejött egyezmény alapján történt) pedig megbonthatatlanul kapcsolódik e tárgyhoz, a bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a nyilvános pályázati eljárás nélküli odaítélés megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak – olvasható.

A bíróság szerint ha a bizottság a jóváhagyó határozatában úgy ítélte meg, hogy az építési szerződés közvetlen odaítélése a Nyizsnyij Novgorod Engineering nevű orosz cégnek megfelelt a közbeszerzési szabályoknak, ez nincs kellően megindokolva.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Kormányinfón azt hangsúlyozta: az uniós bíróság nem arról döntött, hogy a beruházás nem felel meg a közbeszerzési eljárásoknak, hanem arról, hogy ezt a kérdést az Európai Bizottság nem vizsgálta megfelelően. Szerinte a döntés ellenére nincs akadálya annak, hogy a beruházás az eddigi ütemtervnek megfelelően folytatódjon, a bíróságnak ugyanakkor minden segítséget megadnak a jogilag megfelelő határozathoz.

(24)