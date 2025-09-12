Lakatos Gusztáv feketeöves Tisza-hívő és vármegyei "roma" nemzetiségi képviselő a Facebookon hőbörgött a "nácik" ellen:
Tisztelt Szolnok Város Györfi Mihály Polgármester Úr!Elnézést kérek, hogy nyíltan fogalmazok, de szeretném egy fontos ellentmondásra felhívni a figyelmét. Egyetértek azzal, hogy Szolnok városának nyugalma mindenek felett áll, de mégis hogyan egyeztethető össze a köznyugalommal az, hogy egy szélsőséges, nyíltan cigányellenes párt masírozhat a város utcáin?A cigányságtól azt kérik, hogy ezeket a megmozdulásokat „nyeljük le”, és ne legyen ellen-demonstráció a nácik ellen. Közben a rendőrség, amelynek a törvény őreként kellene fellépnie, mintha inkább asszisztálna ezekhez a felvonulásokhoz.Meddig tarthat még a cigányság jogainak ilyen nyílt sárba tiprása? Hogyan fordulhat elő, hogy mindez a helyi vezetők hallgatólagos beleegyezésével és a rendőrség támogatásával történhet meg?Tisztelettel,
Lakatos Gusztáv
Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk alelnöke közleményben reagált:
Úgy fest, a Tisza is a rendbontók oldalára állt SzolnokonMint ismert, az elmúlt hónapokban Szolnok városában brutális bűncselekmények voltak: szétvertek egy diszkót, késeltek a pályaudvaron, megvertek egy buszsofőrt. Ezeket követően a Mi Hazánk Mozgalom egyetlen ellenzéki pártként felszólította Pintér Sándort, hogy tegyen rendet a városban, majd tüntetést jelentett be a rendért.Ekkor a város balliberális polgármestere a Mi Hazánkat nevezte bajkeverőnek. A Tisza sokáig hallgatott, de ezt követően Lakatos Gusztáv vármegyei roma nemzetiségi képviselő gratulált posztjában a polgármesternek. Lakatos Gusztáv Facebook-oldaláról az is kiderül, hogy a Tisza prominens politikusa, hiszen leírja, hogy vendégelőadója volt augusztusban a Münchenben rendezett Nemzetközi Tisza Szigetek Találkozóján.Ebből azt gondolom jól látszik: összeállt a Fidesz-balliberális-Tisza nagykoalíció a Mi Hazánkkal szemben. Ami ennél sokkal súlyosabb, hogy ezek a pártok a rendbontók oldalára álltak. Jól látszik tehát, hogy közbiztonság kérdésében a szolnokiak és az ország lakói is csak a Mi Hazánk Mozgalomra számíthatnak!