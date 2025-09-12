Tisztelt Szolnok Város Györfi Mihály Polgármester Úr!

Elnézést kérek, hogy nyíltan fogalmazok, de szeretném egy fontos ellentmondásra felhívni a figyelmét. Egyetértek azzal, hogy Szolnok városának nyugalma mindenek felett áll, de mégis hogyan egyeztethető össze a köznyugalommal az, hogy egy szélsőséges, nyíltan cigányellenes párt masírozhat a város utcáin?

A cigányságtól azt kérik, hogy ezeket a megmozdulásokat „nyeljük le”, és ne legyen ellen-demonstráció a nácik ellen. Közben a rendőrség, amelynek a törvény őreként kellene fellépnie, mintha inkább asszisztálna ezekhez a felvonulásokhoz.

Meddig tarthat még a cigányság jogainak ilyen nyílt sárba tiprása? Hogyan fordulhat elő, hogy mindez a helyi vezetők hallgatólagos beleegyezésével és a rendőrség támogatásával történhet meg?

Tisztelettel,

Lakatos Gusztáv