Ejtőernyős gyakorlattal folytatódott az Adaptive Hussars 2025

Ejtőernyős ugrást hajtottak végre a Különleges Műveleti Parancsnokság katonái pénteken a Várpalota határában lévő nullponti lő- és gyakorlótéren. A kiképzés az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) összhaderőnemi gyakorlat égisze alatt valósult meg - tájékoztatták az újságírókat a helyszínen kiadott sajtóanyagban.

A Különleges Műveleti Parancsnokság újonnan megalakult ejtőernyős századának katonái több körben hajtottak végre ejtőernyős ugrást a KC-390 katonai szállító repülőgépből.

A sajtóanyagban kiemelték, hogy az "ejtőernyős kijuttatás" gyakori elem különleges műveletek, például túszmentés, hírszerzési akciók, célpontmegjelölés során.

Az ejtőernyős bevetés lehetővé teszi, hogy a különleges műveleti egységek észrevétlenül jussanak be ellenséges vagy nehezen megközelíthető területre - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint az Embraer KC-390 típusú szállítógéppel a honvédség újabb képességgel bővült; a gép fontos jellemzője, hogy teherszállításra, illetve nagy létszámú katonai egység szállítására és ejtőernyős célba juttatására is képes.

A szállító repülőgép korszerű aerodinamikai kialakítású, légi utántöltési képességgel rendelkezik, nem szilárd burkolatú futópályán is alkalmazható, hajtóművei üzemanyag-takarékosak, végsebessége 800 kilométer per óra. A gépen akár nyolcvanan is utazhatnak, a raktérben 74 betegágy rögzíthető, a sérültekkel nyolc szakképzett orvos vagy betegápoló utazhat.

A szeptember 1-jén kezdődött és október 10-ig tartó ADHU 25 többhelyszínes gyakorlatot a Magyar Honvédség és a Magyarországon települt NATO-vezetési elemek és szövetséges erők hajtják végre - áll a közleményben.

