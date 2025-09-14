Az Európai Uniós „egyedülálló” megoldásban állapodott meg, hogy Magyarország vétója ellenére is folytatódhasson Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási folyamata – jelentette be a minap Budapesten tárgyaló ukrán miniszterelnök-helyettes.
Tarasz Kacska arról beszélt, hogy normális esetben egyetlen tagállam kifogása esetén is leállítják a tárgyalásokat, de ebben az esetben az EU és az Európai Bizottság Budapest jóváhagyását megvárva folytatja a referenciaértékek meghatározását és a technikai előkészületeket.
A hivatalos csatlakozási tárgyalásokhoz továbbra is egyhangú beleegyezés szükséges, de mire Ukrajna minden feltételt teljesít, addigra Magyarország visszavonhatja vétóját.
A legtöbb EU-tagállam támogatja Magyarország megkerülését a tárgyalási „klaszterek” megnyitása érdekében, hasonlóan Litvánia javaslatához, hogy a magyar részvétel nélkül folytassák a technikai tárgyalásokat.
A cikk hozzátette: Magyarország továbbra is az egyetlen tagállam, amely ellenzi Ukrajna csatlakozását, hivatkozva a magyar gazdákra és az élelmezésbiztonságra nehezedő fenyegetésekre. Az EU fontolgatja a lehetőségeket, hogy korlátozza Magyarország képességét a folyamat blokkolására, és állítólag már készen áll a „B-terv és a C-terv” is – írja a Kyiv Independent nyomán a 24.