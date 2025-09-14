Anyaország, Háború :: 2025. szeptember 14. 16:19 ::

Ennyit ér a vétó, ha magyar: folytatják Ukrajna EU-csatlakoztatását, mintha mi sem történt volna

Az Európai Uniós „egyedülálló” megoldásban állapodott meg, hogy Magyarország vétója ellenére is folytatódhasson Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási folyamata – jelentette be a minap Budapesten tárgyaló ukrán miniszterelnök-helyettes.



Fotó: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP / Getty Images

Tarasz Kacska arról beszélt, hogy normális esetben egyetlen tagállam kifogása esetén is leállítják a tárgyalásokat, de ebben az esetben az EU és az Európai Bizottság Budapest jóváhagyását megvárva folytatja a referenciaértékek meghatározását és a technikai előkészületeket.

A hivatalos csatlakozási tárgyalásokhoz továbbra is egyhangú beleegyezés szükséges, de mire Ukrajna minden feltételt teljesít, addigra Magyarország visszavonhatja vétóját.

A legtöbb EU-tagállam támogatja Magyarország megkerülését a tárgyalási „klaszterek” megnyitása érdekében, hasonlóan Litvánia javaslatához, hogy a magyar részvétel nélkül folytassák a technikai tárgyalásokat.