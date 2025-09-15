Anyaország :: 2025. szeptember 15. 14:01 ::

Orbán megint elismételte a nulla migráns hazugságát, Novák Előd tette helyre

Tíz éve védjük a hazánkat és Európát az illegális migrációtól - írta a miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán.



Béke, kivéve, ha az izraeli főnökség követ el népirtást, biztonság a NER-nek és bankszámláiknak, cigánybűnözés pedig nem létezik, még kimondani is tilos - ugyanerre a sorsra fog jutni a migráns- vagy vendégmunkás-bűnözés szó is (fotó: Kisbenedek Attila / AFP)

Orbán Viktor azt írta, "tíz éve vezettük be a jogi határzárat. Brüsszelben az "asztalt csapkodták és fenyegettek", a nyugati fővárosokban megbélyegeztek, de mi, magyarok kitartottunk, lezártuk a déli határt, és kimondtuk, hogy magyar földre csak az léphet, akinek mi megengedjük".

A miniszterelnök szerint az elmúlt tíz év alatt Berlinben, Stockholmban, Bécsben és Párizsban romokban a közbiztonság, migránsbandák tartják rettegésben az embereket, a robbantások, autós merényletek és gyilkosságok mindennapossá váltak.

"Londonban a minap százezren tüntettek a migráció ellen. A briteknek elegük van. Vissza akarják venni a hazájukat" - fogalmazott.

Úgy folytatta, hogy Magyarország eközben Európa egyik legbiztonságosabb országa lett. "Sosem lehetünk elégedettek, de ami tény, az tény: az élet és vagyon elleni bűncselekmények mélyponton vannak. Az illegális migránsok száma nulla" - írta.

Kiemelte, hogy egy hely van, ahol nem változott semmi, ez Brüsszel: a brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt ahelyett, hogy megállítanák, aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik, Magyarországot egymillió euróra, minden egyes nap.

Hangsúlyozta, hogy vannak is olyan magyar pártok, amelyek engednének a zsarolásnak: a Tisza és a DK teljesítené Brüsszel követelését és elfogadná a migrációs paktumot, ezt nyíltan be is vallják, s szerintük meg lehet felelni a brüsszeli migrációs paktumnak, akkor is, ha ezzel tönkretennék Magyarországot.

"Szerintünk pedig éppen ezért nem lehet. Nem lehet, mert a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A magyar kormány továbbra is ellenáll Brüsszelben, és megőrzi a migránsmentes Magyarországot!" - fogalmazott Orbán Viktor.

"Jó lenne, ha így lenne, miniszterelnök úr"

- írja Novák Előd a bejegyzés alá írt válaszában. Hozzáteszi: de nemcsak a legalizált migráció (a vendégmunkások) és az elítélt embercsempészek ezreinek szabadon engedése sújtja hazánkat, hanem a határkerítést áttörőket sem büntetik, csak visszakísérgetik a startvonalra. Nem is vizsgáljuk át ruházatukat, táskáikat sem, pedig van náluk drog, fegyver, pénz is bőven.

A határon szolgált tartalékos honvédként fájó kimondanom, de a migránsoktól nem a honvédek, a rendőrök vagy a Toroczkai László által kezdeményezett kerítés véd meg, hanem az alacsony bérek...

A Mi Hazánk alelnöke feltette a kérdést: miért söpörte le kormány a párt javaslatát, hogy több millió forintos helyszíni bírságot szabjanak ki a kerítésen átjutókra? "Ön azt válaszolta nekem: nem viszi rá a lélek, hogy 'nyomorult helyzetben lévő embereket' megbírságoltasson. Pedig a határkerítésen áttörő migránsok szinte mind életerős férfiak, akik olykor Nyugat-Európát dúlják fel, máskor a magyar rendőröket támadják, ezért szorgalmazza a Mi Hazánk az elrettentő hatású szankciókat (pl. a mobiltelefonok bűnjelként való lefoglalását is, melyek az embercsempészek felkutatását is segíthetnék), s ezáltal százmilliárdokat is megspórolhatnánk a határvédelem terén."