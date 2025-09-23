Anyaország :: 2025. szeptember 23. 14:14 ::

Nincs még gyanúsított Magyar Péter tőzsdei ügyében

A fideszes Budai Gyula arról kérdezte a legfőbb ügyészt, hol tart a Magyar Pétert érintő bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos nyomozás. Korábban a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) indított eljárást, hogy kiderítse, sérültek-e a bennfentes kereskedelmet tiltó rendelkezések, amikor Magyar Péter 2023. július 21-én eladta részvényeit, majd bevásárolt az OPUS Global részvényeiből.

Korábban az Index írt arról, hogy tőzsdezárás után jelentették be Mészáros Lőrincék a részvény-visszavásárlási akciót, ami megnövelve a papírok árfolyamát, Magyar Péter pedig 2023. július 24-én el is adta részvényeit, állítólag 75%-kal drágábban. Budai Gyula emlékeztetett rá, hogy ebben az időszakban Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., tehát Mészáros Lőrinc bankjának felügyelőbizottsági tagja volt. A fideszes politikus a legfőbb ügyésztől arra is választ várt, hogy pontosan mikor, hol vett a Tisza Párt elnöke részvényt, van-e már gyanúsított az ügyben.

Nagy Gábor Bálint azt válaszolta Budai Gyulának, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség jár el a bennfentes kereskedelem ügyében.

A részvényvásárlások körülményeinek tisztázása a nyomozás feladata. A nyomozás felderítési szakaszban van. Ez azt jelenti, hogy még nem gyanúsítottak meg senkit.

Magyar Péter többször is reagált az ügyre, azt írta: emlékei szerint az utóbbi három évben jellemzően virtuális vesztesége volt a részvényein, ami – mint fogalmazott – nem kifejezetten a bennfentes kereskedésre jellemző. Az európai parlamenti képviselő tudatta, banki kimutatásai bizonyítják, hogy Opus-részvényeket csak három nappal azt követően vásárolt, hogy hivatalosan bejelentették az árfolyamot felhajtó intézkedést.

Az MNB bennfentes kereskedelem gyanúja miatt korábban piacfelügyeleti eljárást indított több ember ellen az Opus Global Nyrt. 2023. júliusi részvény-visszavásárlási bejelentését megelőző időszakra fókuszálva. Magyar Péter korábban elfogadhatatlannak nevezte, hogy a független jegybank „asszisztáljon a kormánypropaganda által indított hazugságcunamihoz”, és egy politikailag motivált eljárással próbálja lejáratni őt.

