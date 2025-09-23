Anyaország, Gazdaság :: 2025. szeptember 23. 15:49 ::

Az MNB enyhén csökkentette idei inflációs és GDP-előrejelzését

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) enyhén csökkentette idei inflációs prognózisát, növelte viszont a 2026-ost, csökkentette idei GDP-előrejelzését szeptemberi Inflációs jelentésében a jegybank honlapján közölt főbb számok szerint.

A kedden nyilvánosságra hozott fő számok alapján 2025-re a júniusban várt 4,7 százaléknál alacsonyabb, 4,6 százalékos inflációval, és a korábbi 0,8 százalékos GDP-bővülés helyett 0,6 százalékos gazdasági növekedéssel számol a jegybank.

A 2026-os inflációs előrejelzést ugyanakkor 3,7 százalékról 3,8 százalékra növelte, változatlan 2,8 százalékos GDP-növekedési várakozás mellett.

Az MNB 2027-es inflációs előrejelzése nem változott, 3,0 százalék maradt, és GDP-előrejelzése is 3,2 százalék maradt.

Varga Mihály: a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt

A szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt; nem változtatott az előretekintő iránymutatáson a monetáris tanács, amely továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett - mondta Varga Mihály jegybankelnök a keddi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A globális konjunktúrakilátások némileg javultak, Németország növekedési kilátásai ugyanakkor továbbra is visszafogottak.

(MTI)