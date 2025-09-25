Anyaország :: 2025. szeptember 25. 21:52 ::

Kukássztrájk: "ha sokat ugrálnak, hoznak helyettük filippínókat"

A hírekből bizonyára többen értesültek róla, hogy több budapesti telephelyről nem indultak ki a kukások tegnap reggel, és úgynevezett „vadsztrájkba” fogtak. Ez jogilag azt jelenti, hogy nem volt előre egyeztetve és bejelentve, és nem a szakszervezet szervezte. Ez álláspontom szerint nem von le semmit a megmozdulás jogosságából.

A sztrájk időpontja nem volt előre eltervezett, azonban aznap reggel a főigazgató tartott beszédet, és a dolgozók szóba hozták meglévő problémákat, a „válaszok” azonban nem volt megfelelőek, a hangulat gyorsan átfordult egy irányba: most kell cselekedni. Így is tettek.

Miután a MOHU vezetése érzékelte, hogy komoly a helyzet, egyezkedni kezdett, és a szakszervezet is „megébredt”, és végül velük is elkezdték a tárgyalásokat. Számos követelésük van a szemétszállítóknak, a kiemeltek a bérekre és a munkakörülményekre vonatkoznak, íme, az alább fotón olvashatók:

A szemétszállítás csütörtökön újraindult, azonban a MOHU Budapest vezetése tovább folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel is. Elmondták, hogy a megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek, és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született.

Van azonban még egy vonulat, amiről nem esett szó, de hozzám azért jutottak vissza ilyen jellegű információk, és ezt nem szabad elhallgatni. Mégpedig azt, hogy egyfajta suttogó propagandával, fenyegető szándékkal mondták az ott dolgozóknak, ha sokat ugrálnak, akkor majd „hoznak helyettük filippínókat”. Nyilván a jól ismert metódus az oka, „az nem pofázik vissza, annak nincsenek igényei”.

Remélhetőleg eddig nem jutunk el. De ez a mentalitás sokat elárul arról, hogyan juthattak arra a megfontolásra a szemétszállítók, hogy elég volt, sztrájkolni kezdenek előzetes bejelentés nélkül is.

Lantos János – Kuruc.info