Karácsony a Roma büszkeség napján (!) követelte a "cigánytörvény" visszavonását - mert az természetesen fasizmus

Vissza kell vonatni a helyi önazonosság védelméről szóló, diszkriminatív törvényt és meg kell semmisíteni az ez alapján hozott önkormányzati rendeleteket - mondta Karácsony Gergely főpolgármester szombaton Budapesten, a Roma büszkeség napja (sic!) elnevezésű rendezvényen.

Karácsony Gergely a VIII. kerületi II. János Pál pápa téren arról beszélt: szégyelli magát azért, hogy ma az önkormányzatok váltak "a hétköznapi fasizmus helyszíneivé".



A települések utolsó lehetősége az önvédelemre neki és barátainak fasizmus (kép: Fb)

Az önazonosságinak nevezett törvény valójában azt üzeni az önkormányzatoknak, hogy ugyan "semmihez nincs jogotok", nincs jogotok megvédeni a települést, nem szállhattok szembe a hatalommal, a tőkével, a profittal, a beruházóval szemben a közösség érdekében, de kaptok egy jogot arra, hogy "szembeszálljatok a saját honfitársaitokkal" - fejtette ki a főpolgármester.

Mint mondta, bármi is volt ennek a törvénynek a szándéka, az biztos, hogy "ma az egyik leggyalázatosabb jogszabály".

"Ezt a törvényt vissza kell vonatni, ezeket a rendeletek meg kell semmisíteni, mert hadat üzennek annak a jövőképnek, ahol mégiscsak a humanizmus és az emberi méltóság hozza a szabályokat" - jelentette ki Karácsony Gergely.



Kivonult a kocsisor büszkélkedni (kép: Blikk)

A főpolgármester beszédében azt hangoztatta: "vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az".

Szerinte két okból is ki kell állni a "romák" (magyarul: cigányok - a szerk.) mellett. Egyrészt azért, mert ma a "romákat" éri a legtöbb hátrányos megkülönböztetés. "Nekik kell a legtöbbet küzdeniük, nekik kell a legtöbb terhet cipelniük, amikor érvényesülni akarnak" - mondta Karácsony Gergely. Úgy fogalmazott: "építsünk olyan hazát, ahol senkinek nem kell jobban küzdenie másoknál! Építsünk olyan hazát, amely mindenkinek az egyenlő méltóság és boldogulás lehetőségét adja!"

A főpolgármester szerint azért is ki kell állni a cigányok mellett, mert a szabadság és a szolidaritás "nem porciózható, az nem lehet a többségé. Ha nem mindannyiunké, akkor egyikünké sem" - jelentette ki.

A rendezvény további felszólaló is az önazonossági törvény visszavonását követelték.



"600 éve magyar hazafiak vagyunk" - azt érezzük. Minden szempontból (kép: Blikk)

Rózsa András, a Momentum Mozgalom elnöke, zuglói polgármester szerint az önazonossági törvény másik neve, ami a valóságot jobban fedi: "cigánytörvény". Ez a törvény egyértelműen és világosan egyetlen kisebbségnek lesz kiemelten kárára, megássa a kirekesztés árkát, és visszahozza a röghöz kötés feudális gyakorlatát - mondta a politikus, aki szerint ha a kormány nem vonja vissza a jogszabályt, akkor azzal "olyan társadalmi károkat okoz, amelyek begyógyítása évtizedes, generációkon átívelő feladat lesz".

Oláh József Pöli, a Méltóságot a Romáknak Mozgalom vezetője, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy az idei Roma büszkeség napjának a mottója: "semmit rólunk nélkülünk!"

Szerinte "harmincöt éve a magyar elitpolitika kisdednek nézi a magyarországi roma közösségeket". Azt mondta: nem lenne szabad a "romákat" kihagyni a döntések előkészítéséből és azok végrehajtásából. "Nem lesz sikeres Magyarország a romák emancipációja nélkül" - fogalmazott Oláh József Pöli.

A több "civil szervezet" rendezte esemény részeként - a beszédeket megelőzően - tartották meg a büszkeség és méltóság menetét, amely a Blaha Lujza térről indult és a II. János Pál pápa téren végződött.

(MTI nyomán)

Frissítés: Henney Viktor-kommentár: nem mi mondtuk

Akkor most értelmezzük az elhangzottakat. Az önazonossági törvény arról szól, hogy egy település meg akarja magát védeni a viselkedni nem tudó, a mindennapi életet tönkretevő elemektől. Egyébként sehol sincs leszögezve, hogy ezek csak cigányok lehetnek, de ha ők ezt ennyire magukra veszik, hát, nem mi mondtuk... Másrészt beszédes, hogy az egész úgynevezett „roma büszkeség” menetének ennyi volt az üzenete, csak a jogok, jogok és jogok, sehol a kötelességek. Így nem nagyon fog menni a „romák emancipációja”. 600 éve nem megy, talán illene feltenni a kérdést nekik is, hogy nem a másik „készülékében” van a hiba...