2025. szeptember 29. 22:08

Kisberk Szabolcs rendteremtésre készül Gyömrőn

Arról még egyeztetni fog a pártvezetéssel, hogy marad-e kommunikációs igazgató a Mi Hazánknál, de az biztos, hogy rendet kell tenni Gyömrőn – többek között erről beszélt Kisberk Szabolcs hétfőn az Egyenes Beszédben.

A politikus egyelőre még a Mi Hazánk kommunikációs igazgatójaként dolgozik, de egy vasárnapi időközi választáson Gyömrő polgármesterének választották. Kisberk elmondta, azzal kampányolt, hogy változás kell Gyömrőnek, mert elég volt az állítása szerint maffiaszerűen működő gyömrői vezetésből. Szerinte sokan szavaztak rá olyanok is, akik egyébként nem szavaznának a Mi Hazánkra. A párt vasárnapi Facebook-bejegyzése után ő is megismételte, hogy ez volt a Mi Hazánk történetének legnagyobb győzelme.

Rendet kell tenni, és le kell bontani azt a korrupt rendszert, amit a korábbi városvezetés épített fel – mondta Kisberk, majd megígérte, hogy feljelentik azokat, akik részt vettek abban, hogy "irgalmatlan mennyiségű közpénz ment magánkézbe". "Röviden annyi történt, hogy sikerült a várost a csődhelyzetbe vezetni elhibázott gazdaságpolitikai lépésekkel." Kisberk szerint jelenleg is 100 milliós hiány van a város számláján, ráadásul több cég is milliárdos pereket indított. Azt mondta, reméli, hogy a következő, 2029-ben esedékes polgármester-választásnak pozitív mérleggel tud majd nekimenni.

Rónai Egon arról is kérdezte a politikust, hogy mit fog kezdeni a gyömrői "romákkal". Erre Kisberk azt mondta, nem jelentenek problémát, mert csak pár cigány család él a városban.

(Telex nyomán)