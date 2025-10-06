Anyaország :: 2025. október 6. 12:23 ::

Nem bizonyult a legjobb ötletnek a részeg rollerezés

A Szombathelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki Szombathelyen ittasan elektromos rollert vezetett, mellyel balesetet szenvedett.

A vádirat szerint a húszas éveiben lévő vádlott a városban, egy gyorsétterem parkolójában éjszaka ittasan e-rollerezett. A vádlott nem vette észre az előtte lévő akadályt, annak nekiütközött, és a járdára esett. A balesetben a férfi súlyosan megsérült.

A vádlott megszegte a KRESZ egyik alapvető rendelkezését, mely szerint járművet az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. Az elektromos roller járműnek minősül.

A járási ügyészség ittas járművezetés vétsége miatt emelt vádat, vádiratában pedig pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta - közölték honlapjukon.