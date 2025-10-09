Anyaország :: 2025. október 9. 09:00 ::

Bolti lopáson értek egy vezető beosztású kormányhivatali dolgozót Balassagyarmaton

Egy Nógrád vármegyei kormányhivatal magas rangú munkatársát lopás közben érték tetten egy balassagyarmati áruházban. Mivel a lopott áru értéke meghaladta az 50 ezer forintos szabálysértési határt, az ügyben büntetőeljárás indult.



Illusztráció: Talkig Retail

A 444 információi szerint a Balassagyarmati Rendőrkapitányság a nyomozást már lezárta, és az ügyet az illetékes járási ügyészségre továbbította. A megyei főügyészség megerősítette, hogy a gyanúsított beismerte a bűncselekményt.

A tisztviselő a beismeréssel egy időben közvetítői eljárást (mediációt) kért, amely lehetőséget adott volna arra, hogy jóvátétellel elkerülje a büntetést. Az ügyészség azonban ezt elutasította, indoklásuk szerint az ügy súlyára és az elkövető pozíciójára tekintettel a mediáció „nem szolgálná a büntetés célját”.

A kormányhivatal ugyanakkor azt közölte, hogy nem kaptak hivatalos értesítést az ügyről sem a rendőrségtől, sem a vádhatóságtól. Hozzátették, hogy amennyiben ilyen megkeresés érkezik, „a szükséges intézkedéseket megteszik”.

Az ügy jelenleg a Balassagyarmati Járási Ügyészségnél van, a gyanúsítottnak nyolc napja van panaszt tenni a döntés ellen.

(Index)