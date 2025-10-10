Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. október 10. 08:20 ::

A HVIM a MagNet Bank bojkottjára szólít fel

A Labrisz Leszbikus Egyesület – amely nemzetbiztonsági kockázatot jelentő, külföldről finanszírozott LMBTQP-ügynökszervezet – október 11-én „genderérzékenyítő” képzést indít Tabuk nélkül címmel. A műhelysorozatként hirdetett eseményen fiatalok, szülők és teljes tantestületek részvételét várják, különös hangsúllyal a vidéki településekre. Mindezt legálisan tehetik meg, a NER 15. évében, miután az állami propaganda szerint megvédték a gyermekeinket a megrontóktól! - írja közleményében a vármegyés vezetőség, alább a folytatás.

A Labrisz ezzel a Háttér Társaság egyik kedvenc módszeréhez nyúl, amelyről az elmúlt években számtalan alkalommal rántottuk már le a leplet. Nyíltan vállalt céljuk, hogy a résztvevő pedagógusok genderpropagandistaként térjenek vissza az iskolákba, ahol a szexuális perverziók elfogadását, normává tételét kell előmozdítaniuk. Így a szervezet és az önkénteseik szembe mennek a családi értékekkel és a magyar törvényekkel.

A CitizenGO aláírásgyűjtést szervez azért, hogy a támogató MagNet Bank ne finanszírozza az eseményt. A Labrisz szponzorálásával a bank aláássa a szülők jogait, illetve az Országgyűlés felhatalmazását az oktatás szabályozására, valamint közösen játsszák ki Magyarország gyermekvédelmi törvényeit.

Tarthatatlan, hogy egy magyar bank a Közösségi Adományozási Programján keresztül a magyar társadalom érdekeivel ellentétes ügyeket támogasson, ráadásul úgy, hogy az ügyfelek nagy része nem is tudja, milyen aljas célokra használják fel a pénzét.

Ezúton csatlakozunk a CitizenGO kezdeményezéséhez , ezen felül felszólítunk minden józan magyar embert, hogy bojkottálja a MagNet Bankot, amelynek célja, hogy alattomos módon juttassa be a genderideológiát a magyar iskolákba! A MagNet Banknál senki ne nyisson számlát, az ott vezetett folyószámláit pedig a saját jól felfogott érdekében szüntesse meg, a pénzét vigye át máshová!

Mozgalmunk ezúton jelenti be, hogy a hozzánk kötődő intézmények MagNet Banknál vezetett folyószámláit megszüntetik, és erre hívunk minden jóérzésű embert!