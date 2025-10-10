Anyaország :: 2025. október 10. 18:55 ::

Nébih: két új vármegyében azonosították a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét

Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegyében igazolta a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), így már 15 vármegye érintett - közölte a hivatal pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a betegség ellen továbbra is csak megelőző intézkedésekkel lehet védekezni. A Nébih arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék ültetvényeiket, valamint tartsák be a növényvédelmi előírásokat. A betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

A Csongrád-Csanád vármegyei fertőzést egy 2 hektár nagyságú csemege- és borszőlő-ültetvényen vett mintákból igazolta a Nébih laboratóriuma. A mintavétel célzott hatósági felderítés során történt, gyanús tüneteket mutató szőlőtőkékből. Hajdú-Bihar vármegyében a hatósági mintavétel egy debreceni lakos bejelentése alapján történt. A vizsgálat szintén a fitoplazma laboratóriumi kimutatását eredményezte.

A korai felismerés és bejelentés kulcsfontosságú a betegség terjedésének megakadályozása érdekében a Nébih köszöni a felelősségteljes lakossági hozzáállást, amely segíti a betegség elleni küzdelmet - írták a közleményben.

Az aranyszínű sárgaság fitoplazma bejelentési kötelezettség alá tartozó károsító. A Nébih továbbra is felhívja a szőlőtermesztők figyelmét, hogy gyanú esetén mielőbb jelezzék a tapasztalt tüneteket a területileg illetékes vármegyei kormányhivatalnak, illetve az élelmiszer-biztonsági hivatalnak.