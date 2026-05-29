Anyaország :: 2026. május 29. 11:46 ::

Előállították Kónya Endrét

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai péntek reggel előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját - közölte Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője egy másik témában, az MNB-ügyben tartott sajtóbeszélgetésen.



Rejtett kamerás felvételekkel buktatták le, amikor megkörnyékezett egy már felnőtt, egykori intézetis cigányt, hogy az mondja azt egy videóban, hogy ő valójában ártatlan

A Kontroll korábban közölte, hogy rendőrök mentek ki péntek reggel Kónya Endréhez; a lap úgy tudja, hogy a férfit előállították, és gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt.

Gál Kristóf megerősítette az információkat, megjegyezve, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. március 11-én rendelt el eljárást kényszerítés gyanúja miatt. Ennek érdekében kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek, és számos hatóságot kerestek meg további információ beszerzése céljából - tette hozzá a szóvivő.

Az ügy jogi összetettségére tekintettel a rendőrség a Fővárosi Főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetést folytat - mondta.

Jelen állás szerint az ügy jogi minősítése hamis tanúzásra való felhívás bűntett gyanúja, s ezzel összefüggésben péntek reggel a BRFK munkatársai előállították K. Endrét, aki ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárási cselekményekre is sor kerül - közölte Gál Kristóf a háttérbeszélgetésen.

(MTI nyomán)