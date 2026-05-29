Anyaország :: 2026. május 29. 11:42 ::

Fizikai fegyelmezés miatt tartóztattak le egy gyermekfelügyelőt

A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte egy gyermekfelügyelő letartóztatását személyi szabadság megsértése és kiskorú veszélyeztetése miatt - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint az 55 éves férfi az egyik csanádpalotai lakásotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott 2020 és 2023 között.

A férfi ebben az időszakban nyolc kiskorú gyermeket fegyelmezési céllal, tettlegesen bántalmazott, egyiküket az eltávozás megakadályozása érdekében a lakásotthon nevelői irodájába bezárta.

A férfi a sértettek előtt hangot adott annak, hogy jogában áll bántalmazni a gyermekeket, akinek úgysem hisznek azok, akiknek a bántalmazásokat ki kellene vizsgálniuk.

A felügyelő az erőszakos magatartásával a sértettek érzelmi és erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette - hangsúlyozták.

A férfit a Készenléti Rendőség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai szerdán az elfogását követően gyanúsítottként hallgatták ki nyolcrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette és személyi szabadság megsértésének bűntette miatt.

A Békés Vármegyei Főügyészség a férfi letartóztatását kezdeményezte, ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy szabadlábon a tanúk megfélemlítésével a bizonyítást befolyásolná.

Megalapozottan lehet tartani attól is, hogy a férfi törekedne, a rá terhelő vallomást tevő tanúk változtassák meg a vallomásukat, illetve ennek érdekében testi épség elleni bűncselekményt követne el - írták.