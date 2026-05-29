Hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat az MNB-ügyben

Az Állami Számvevőszék korábbi jelentései alapján két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyében 2025. április óta: az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggő hűtlen kezelés, a másik pénzmosás gyanúja miatt - jelentette be Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója pénteken azon a háttérbeszélgetésen, amelyet a Központi Nyomozó Főügyészséggel közösen tartottak Budapesten.

A MNB-ügy nyomozásának legújabb fejleményeiről tartott beszélgetésen Jeney Áron elmondta, hogy már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat.

Vokó Annamária, a Központi Nyomozó Főügyészség megbízott osztályvezető ügyésze, az MNB ügyében a nyomozócsoport vezetője elmondta, hogy az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel, és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le.

Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze elmondta, hogy a most lefoglalt több tíz terabájtnyi adattal többszörösére nőtt az MNB-ügyben keletkezett adatok mennyisége.

(MTI)