Orbánnak az orosz dróntámadásról is a háborúpárti Európa jutott eszébe

Együttérzését fejezte ki a Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a pénteki romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított "semlegességi politikát".

Orbán Viktor a Facebookon azt írta: az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. "Ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy az előző kormány által kialakított semlegességi politikát tartsa fent, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába!" - tette hozzá.

A Fidesz az MTI-nek pénteken küldött közleményében szintén együttérzését fejezte ki a támadás sérültjeivel és károsultjaival.

Az ellenzéki párt ugyancsak felszólította a magyar kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn "az Orbán-kormány által képviselt semlegességet", és ne csatlakozzon az európai államok "háborúpárti politikájához, tartson ki Magyarország békepolitikája mellett".