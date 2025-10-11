Anyaország :: 2025. október 11. 21:21 ::

Lítium-hidroxid szivárgott a debreceni katódgyárban

Üzemi baleset történt az EcoPro debreceni katódgyárában. A cég közleményéből kiderült, hogy egy lítiumos anyag szivárgása után evakuálni kellett a gyárat, egy munkatárs is megsérült.

Mint azt a 444-nek küldött közleményükben írták, „2025. október 11-én éjszaka az EcoPro BM Hungary Zrt. telephelyén egy technológiai meghibásodás következtében 120 kilogramm lítium-hidroxid töltetből mintegy 60 kilogramm anyag szabadult ki az egyik lítiumfogadó tölcsérből. A szivárgást egy belső túlnyomás miatt szétrepedt flexibilis csőszakasz okozta”.

Hozzátették, hogy „a lítium-hidroxid ebben a formában nem minősül veszélyes anyagnak”. A tűzjelző rendszer a portól jelzett be, „a belső tűzvédelmi járőrök a kamera felvételek alapján a keletkezett fehér port füstnek azonosították”.

Ezután a létesítményi tűzoltóságot is riasztották, „a városi tűzoltóság és a katasztrófavédelem is kivonult a helyszínre”.

Kiemelték azt is, hogy mielőtt kiérkeztek a tűzoltók, „a vállalat saját tűzoltósága már megállapította, hogy nem keletkezett tűz, az anyagkibocsátást tisztán technológiai hiba okozta”. A kötelező evakuálás során viszont az egyik alkalmazott „a védőfelszerelés eltávolításakor egy ollóval kisebb sérülést szenvedett”. A mentők hamar a gyár épületéhez érkeztek, így szakszerű ellátást kapott a dolgozó.

„A lítium-hidroxid por feltakarítása néhány órán belül megtörtént az üzem területén. Az épület jelenleg minden tekintetben biztonságos. Az esemény következtében nem került ki semmilyen anyag a környezetbe” – zárták a közleményt.

(Index)