KSH: az egy évvel korábbinál 15,2, az előző hónaphoz képest 11,4 százalékkal volt kisebb az építőipari termelés volumene augusztusban

2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,3, az egyéb építményeké 34,8 százalékkal esett vissza.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 11,4 százalékkal elmaradt a 2025. júliusitól.

Augusztusban mindkét építményfőcsoport termelése csökkent az előző év azonos hónapjához képest: az épületeké 2,3, az egyéb építményeké 34,8 százalékkal.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 7,3, az egyéb építmények építése 41,2 százalékkal esett vissza. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 8,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

AKSH jelentése szerint a megkötött új szerződések volumene 123,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 8,0 százalékkal alacsonyabb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 245,2 százalékkal magasabb volt. A növekedést döntő mértékben egy, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött nagyértékű szerződés okozta - jegyezte meg a KSH.

Mint összegezte, az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 17,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,4 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 35,7 százalékkal nagyobb volt a 2024. augusztusinál.

Az év első nyolc hónapjában az építőipari termelés volumene 1,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest - közölte a KSH.

